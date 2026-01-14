Thanh tra Lâm Đồng nêu hướng giải quyết tại dự án Goldsand Hill Villa 14/01/2026 15:27

(PLO)- Thanh tra tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều sai phạm của các cơ quan quản lý nhà nước, kiến nghị xử lý tại dự án Goldsand Hill Villa.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết luận thanh tra chuyên đề các công trình, dự án có khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí đối với dự án Goldsand Hill Villa Mũi Né do Công ty TNHH Lộc Tú làm chủ đầu tư.

Một góc Goldsand Hill Villa Mũi Né.

Sai phạm dây chuyền từ tham mưu

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, tại thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã đầu tư vào dự án hơn 457 tỉ đồng, san nền toàn bộ dự án, thi công nhiều hạng mục và xây dựng 16 căn biệt thự.

Chủ đầu tư ký 136 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất cho khách hàng. Trong đó, đơn vị đã bán 136/267 căn biệt thự hình thành trong tương lai với tổng giá trị hợp đồng hơn 531 tỉ đồng, thu của khách hàng hơn 326 tỉ đồng và sử dụng số tiền này để đầu tư dự án.

Công ty đã nộp đủ tiền chuyển mục đích sử dụng đất hơn 131 tỉ đồng, tiền chậm nộp hơn 22 tỉ đồng; tiền thuê đất trả tiền một lần và tiền chậm nộp hơn 6 tỉ đồng.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng chỉ ra các sai phạm từ các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Bình Thuận cũ trong quá trình hình thành dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu sai khi cho phép Công ty Lộc Tú chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp trái Luật Đất đai 2013. Trong khi đó, Sở Xây dựng phê duyệt quy hoạch chi tiết có nội dung "đất đơn vị ở" không phù hợp quy hoạch sử dụng đất của TP Phan Thiết. Những sai phạm này thuộc trách nhiệm của các nguyên giám đốc sở, bộ phận tham mưu.

Đề xuất xử lý

Theo kết luận thanh tra, việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện dự án. Ngoài ra, căn cứ thông báo đủ điều kiện bán biệt thự hình thành trong tương lai, chủ đầu tư đã thực hiện nhiều giao dịch bất động sản giá trị lớn.

Các hạng mục đường sá của Goldsand Hill Villa đã đầu tư.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính làm việc với chủ đầu tư để thống nhất phương án điều chỉnh mục đích sử dụng đất, chứng nhận đầu tư, xử lý về giao dịch bất động sản theo quy định. Sở Xây dựng hủy bỏ văn bản thông báo đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Giao chủ đầu tư làm việc với khách hàng đã ký hợp đồng mua bán biệt thự hình thành trong tương lai để kịp thời thông tin, có phương án xử lý thỏa đáng, không để xảy ra khiếu nại, khiếu kiện, tranh chấp gây mất trật tự địa phương.

Chủ đầu tư nói gì?

Theo văn bản giải trình của Công ty TNHH Lộc Tú, dự án đã hoàn thành hơn 90% hạ tầng, chủ đầu tư nộp đủ hơn 153 tỉ đồng tiền sử dụng đất, tiền chậm nộp.

Chủ đầu tư cho rằng doanh nghiệp mua bán 136 căn biệt thự dựa trên văn bản thông báo "đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai" của Sở Xây dựng Bình Thuận cũ. Công ty cũng cho rằng nếu buộc phải chuyển đổi mục đích về đất thương mại dịch vụ thì dự án không lối thoát.

Một căn biệt thự trong dự án Goldsand Hill Villa.

Số tiền chênh lệch hàng trăm tỉ đồng doanh nghiệp đã nộp sẽ hoàn trả thế nào? 136 khách hàng đầu tư mua "đất ở" sẽ phản ứng ra sao khi bị chuyển sang "đất thuê có thời hạn"?

Chủ đầu tư cho rằng việc Thanh tra vận dụng Nghị quyết 170/2024/QH chính là "phao cứu sinh" pháp lý. Việc cho phép điều chỉnh mục đích sử dụng đất, đầu tư theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp là cần thiết để tránh thất thoát 457 tỉ đồng đã đầu tư.

“Điều cần thiết lúc này không phải là một ‘bản án’ khai tử dự án mà là cơ chế tháo gỡ. Khi doanh nghiệp đặt niềm tin vào văn bản hành chính của Nhà nước, chính quyền cần có giải pháp xử lý trọn vẹn, vừa thượng tôn pháp luật vừa bảo vệ tài sản xã hội và niềm tin nhà đầu tư” - Công ty Lộc Tú đề xuất.