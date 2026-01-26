Lâm Đồng trả lời công dân vụ ‘lỗi đánh máy’ tại văn phòng đăng ký đất đai 26/01/2026 11:09

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho rằng có sai sót hành chính nhưng không phải là hành vi cố ý làm sai lệch hồ sơ.

Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận giải quyết đơn tố cáo lần hai đối với Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận (cũ) và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết.

Theo Sở NN&MT Lâm Đồng, công dân tố cáo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất TP Phan Thiết đăng ký biến động thửa đất diện tích hơn 600 m2 tại phường Phú Thủy không đúng quy định.

Đơn tố cáo cho rằng Văn phòng có sai sót nội dung xác nhận tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 676281. Nội dung xác nhận đúng phải là “Tặng cho ông LTT…”.

Công dân cũng tố cáo ông PCT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận (cũ) trả lời khiếu nại không thỏa đáng, không đúng bản chất sự thật. Ông T còn bị tố tự ý thông báo đến ngân hàng chỉnh sửa tài liệu niêm yết tại TAND tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng.

Ngoài ra, người tố cáo cho rằng ông PCT có lời đe dọa trong văn bản giải quyết khi yêu cầu công dân “chấm dứt hành vi tố cáo không đúng, tố cáo không cơ sở…”. Điều này gây bức xúc, ảnh hưởng đến cuộc sống và tinh thần người tố cáo.

Theo thông báo kết quả xác minh, nội dung tố cáo trên đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận lần thứ nhất vào ngày 30-6-2025 theo đúng quy định.

Quá trình xác minh lần hai không phát sinh tình tiết mới, không có tài liệu làm thay đổi bản chất vụ việc. Do đó, cơ quan chức năng giữ nguyên kết luận lần một là tố cáo đúng một phần.

Về sai sót nội dung cập nhật trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Sở xác định đây là sai sót hành chính về lỗi kỹ thuật nghiệp vụ (đánh máy sai) của cán bộ thụ lý. Lỗi này không làm thay đổi bản chất quan hệ dân sự và nghĩa vụ thuế.

Nội dung phản ánh của công dân về sai sót là đúng, nhưng bản chất là lỗi kỹ thuật, không phải hành vi cố ý làm sai lệch để chiếm đoạt. Hành vi này không vi phạm pháp luật.

Đối với tố cáo ông PCT, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận cũ, Sở kết luận là tố cáo sai. Các văn bản trả lời do ông T ký đúng quy định, đúng bản chất sự thật, không có việc tự ý chỉnh sửa tài liệu trái phép.

Về cáo buộc "đe dọa", nội dung yêu cầu công dân "chấm dứt hành vi tố cáo không đúng cơ sở" được hiểu là sự nhắc nhở về thượng tôn pháp luật. Đây không phải hành vi đe dọa gây ảnh hưởng đến tinh thần hay kinh tế của người tố cáo.

Về hành vi làm giả mạo hồ sơ, đặc biệt là chữ ký của ông LTT không phải chữ ký thật, đây là tố cáo mang tính chất tin báo tội phạm. Nội dung này vượt quá thẩm quyền xác minh hành chính của Sở.

Việc giám định chữ ký để làm rõ yếu tố giả mạo hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản (nếu có) thuộc thẩm quyền của cơ quan cảnh sát điều tra hoặc cơ quan kỹ thuật hình sự.

Sở đề nghị người tố cáo liên hệ cơ quan có thẩm quyền để trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự. Sở sẽ phối hợp cung cấp hồ sơ gốc khi có yêu cầu.

Sở NN&MT giao Văn phòng Đăng ký đất đai khu vực Phan Thiết khẩn trương phối hợp với công dân thực hiện đính chính nội dung “tặng cho” trên giấy chứng nhận số AO 676281.

Đồng thời, đơn vị phải tổ chức họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm hành chính đối với cá nhân có liên quan và báo cáo kết quả thực hiện về Sở.