Lâm Đồng: Tinh giản biên chế 605 cán bộ, công chức, viên chức năm 2026 30/01/2026 09:55

(PLO)- Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ tinh giản biên chế 605 trường hợp tại 104 cơ quan, đơn vị, địa phương trong năm 2026.

Ngày 30-1, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP ngày 15-6-2025 của Chính phủ đối với 22 trường hợp.

Năm 2026, theo kế hoạch Lâm Đồng sẽ có 605 trường hợp tinh giản biên chế. Ảnh: PN

Theo đó, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND tỉnh về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các trường hợp phê duyệt tại quyết định này.

Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với các trường hợp trên theo qui định.

Được biết 22 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tinh giản biên chế trên đang công tác tại Sở Tư pháp; Sở Y tế; Sở Tài chính; Sở VHTT&DL và viên chức các phường Lang Biang Đà Lạt; B’Lao và các xã Hòa Thắng, Liên Hương, Bắc Ruộng.

Cùng ngày, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tinh giản biên chế năm 2026 theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Theo đó, kế hoạch được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hành chính thuộc hệ thống chính quyền địa phương cấp tỉnh và cấp xã theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Đối tượng thực hiện tinh giản biên chế là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên; đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn tinh giản biên chế theo quy định.

Cụ thể, việc tinh giản biên chế được thực hiện gắn với công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm và việc sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Khuyến khích các trường hợp không đáp ứng yêu cầu về năng lực, trình độ, sức khỏe hoặc có nguyện vọng tự nguyện thực hiện tinh giản biên chế theo quy định; đồng thời quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, sắp xếp, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn lại nhằm bảo đảm tính ổn định, kế thừa và phát triển.

Dự kiến số lượng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ tinh giản biên chế trong năm 2026 đối với 605 trường hợp tại 104 cơ quan, đơn vị, địa phương, trong đó hưởng chính sách về hưu trước tuổi: 468 trường hợp và hưởng chính sách thôi việc ngay: 137 trường hợp.