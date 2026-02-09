Trình Thủ tướng định đoạt 'số phận' dự án 2 tỉ đô: BOT Vĩnh Tân 3 09/02/2026 09:12

(PLO)- Tỉnh Lâm Đồng sẽ xin ý kiến Thủ tướng về Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 tiếp tục thực hiện hay dừng lại.

Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng vừa phát đi thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười tại buổi làm việc với Sở Công Thương về tháo gỡ các điểm nghẽn trong lĩnh vực năng lượng. Tâm điểm của chỉ đạo lần này là số phận của siêu dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3.

Phối cảnh dự án.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm chấn chỉnh công tác quy hoạch và đầu tư năng lượng trên địa bàn.

Theo đó, Sở Công Thương được giao trọng trách khẩn trương rà soát, lập danh sách toàn bộ các dự án năng lượng để cập nhật vào quy hoạch tỉnh. Đối với các dự án có sự chồng lấn về quy hoạch sử dụng đất hoặc công trình khác, Sở phải chủ trì phối hợp với các địa phương xử lý dứt điểm, dọn đường cho nhà đầu tư thực hiện các bước tiếp theo.

Ngược lại, với những dự án xét thấy tính khả thi thấp, khó triển khai, Chủ tịch tỉnh yêu cầu kiên quyết đánh giá lại và tham mưu giải pháp xử lý cụ thể, không để tình trạng quy hoạch treo làm kìm hãm sự phát triển kinh tế xã hội.

Đáng chú ý nhất trong thông báo kết luận là chỉ đạo liên quan đến Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 (xã Vĩnh Hảo). Đây là mảnh ghép cuối cùng và lớn nhất tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân đang rơi vào bế tắc. Trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII (điều chỉnh) của Bộ Công Thương, Vĩnh Tân 3 bị xếp vào nhóm các dự án nhiệt điện than đang gặp khó khăn.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương khẩn trương tham mưu để UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là xin ý kiến chỉ đạo: Tiếp tục thực hiện hay dừng dự án? Động thái này nhằm tránh lãng phí nguồn lực đất đai đã được giải phóng mặt bằng nhưng bỏ không suốt thời gian qua.

Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 có quy mô 3 tổ máy, tổng công suất lên tới 1.980 MW với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2 tỷ USD. Hiện toàn bộ khu vực xây dựng nhà máy (hơn 56 ha) và bãi thải xỉ (gần 60 ha) đã hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đất sạch đã sẵn sàng, nhưng nhà máy vẫn chỉ nằm trên giấy.

Dự án do Công ty CP Năng lượng Vĩnh Tân 3 (VTEC) phát triển, ban đầu là liên danh giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Thái Bình Dương và OneEnergy (liên doanh giữa Mitsubishi và CLP).

Tuy nhiên, sau khi nhà đầu tư nước ngoài OneEnergy rút lui, dự án rơi vào khủng hoảng pháp lý trong việc chuyển đổi pháp nhân sang công ty BOT mới và bế tắc trong đàm phán hợp đồng.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được xem là động thái mạnh mẽ, nhằm làm rõ số phận các dự án chậm tiến độ, tránh kéo dài tình trạng lãng phí, đồng thời mở đường cho các dự án năng lượng khả thi hơn.