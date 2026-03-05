Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp nhận 300 tân binh tại An Giang 05/03/2026 18:25

Năm nay, tất cả thanh niên nhập ngũ Vùng Cảnh sát biển 4 có đủ tiêu chuẩn chính trị và sức khỏe, nhiều tân binh có trình độ cao đẳng, đại học.

Ngày 5-3, tại tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức tiếp nhận 300 công dân nhập ngũ tại ba Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và 13 xã trên địa bàn tỉnh.

Năm nay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình nhờ sự phối hợp giữa đơn vị và địa phương. Chất lượng thanh niên nhập ngũ được nâng cao, 100% đủ tiêu chuẩn chính trị và sức khỏe. Nhiều tân binh có trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, có ý thức kỷ luật tốt và xác định rõ trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ.

Quá trình tiếp nhận diễn ra trang trọng, thực hiện đầy đủ các bước kiểm tra hồ sơ, đối chiếu tiêu chuẩn và lập biên bản bàn giao. Công tác hậu cần, quân y và phương tiện vận chuyển được chuẩn bị chu đáo, giúp buổi lễ diễn ra nhanh gọn, an toàn tuyệt đối.

Tại các điểm tiếp nhận, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và các tân binh. Đơn vị nhấn mạnh môi trường quân ngũ là nơi rèn luyện bản lĩnh, ý chí và tác phong chính quy. Các chiến sĩ mới được đề nghị nhanh chóng hòa nhập, chấp hành nghiêm kỷ luật và tích cực huấn luyện ngay từ những ngày đầu.

Phát biểu tại Lễ giao nhận quân ở Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - Ngọc Chúc, Đại tá Phan Văn Ba, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, cho biết đơn vị sẽ hết lòng giáo dục, rèn luyện để các tân binh trở thành quân nhân tốt và công dân mẫu mực. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt xây dựng quê hương và nền quốc phòng toàn dân sau khi hoàn thành nghĩa vụ.

Ngay sau thủ tục tiếp nhận, đơn vị đã bàn giao chiến sĩ mới cho Trung tâm huấn luyện thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân để ổn định nơi ăn ở và bắt đầu huấn luyện. Sau khóa huấn luyện, các chiến sĩ sẽ về Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thực hiện nhiệm vụ.

Việc tiếp nhận 300 công dân tại An Giang giúp bổ sung nguồn nhân lực, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát biển cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.