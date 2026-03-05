Ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri tại các xã phía Đông 05/03/2026 19:17

(PLO)- Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI đã có buổi tiếp xúc cử tri tại các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Kim Long và Hòa Hiệp (TP.HCM).

Trong sáng và chiều 5-3, các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI (đơn vị bầu cử số 5) và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 12) đã tiếp xúc cử tri các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Kim Long và Hòa Hiệp. Đây là khu vực huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP.HCM.

Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: Ông Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Các đại biểu tiếp xúc cử tri xã Bình Giã, trực tuyến đến các xã Kim Long và Hòa Hiệp. Ảnh: TK

Ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI gồm: Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM; ông Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư xã Hồ Tràm; ông Lý Đức Thịnh (ngụ xã Long Sơn), nuôi trồng thủy sản; ông Đào Quốc Trung, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ông Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày chương trình hành động tại tiếp xúc cử tri xã Ngãi Giao, trực tuyến đến xã Nghĩa Thành. Ảnh: TK

Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác và kinh nghiệm hoạt động.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM trình bày chương trình hành động.

Các ứng viên cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu. Đồng thời, các ứng viên nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và bám sát thực tiễn cơ sở.

Ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM trình bày chương trình hành động. Ảnh: TK

Cử tri đã đóng góp ý kiến về chính sách pháp luật trên các lĩnh vực: Đất đai, y tế, chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Các vấn đề về việc làm, khởi nghiệp cho phụ nữ, bảo vệ trẻ em, hạ tầng giao thông và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng cũng được quan tâm sâu sắc.

Các đại biểu cam kết dành thời gian lắng nghe, chuyển tải kịp thời ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền và giám sát dứt điểm các vấn đề bức xúc.

Cử tri theo dõi thông tin, tiểu sử các ứng cử viên. Ảnh: TK

Hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến của cử tri. Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân và sát dân của các ứng cử viên.

Cử tri xã Bình Giã nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TK

Nhiều ý kiến gửi gắm các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm nâng cao chất lượng cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, cử tri mong muốn có thêm chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chống bạo hành gia đình và bảo vệ trẻ em trong môi trường an toàn.