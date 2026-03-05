Ứng cử viên ĐBQH và HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri tại các xã phía Đông

Trong sáng và chiều 5-3, các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI (đơn vị bầu cử số 5) và đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 (đơn vị bầu cử số 12) đã tiếp xúc cử tri các xã Ngãi Giao, Nghĩa Thành, Bình Giã, Kim Long và Hòa Hiệp. Đây là khu vực huyện Châu Đức và Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây, nay thuộc TP.HCM.
Các ứng cử viên ĐBQH Khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: Ông Dương Minh Tuấn, Phó vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; bà Nguyễn Minh Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tam Long; bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.
Ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI gồm: Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Công Danh, Thành ủy viên, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND TP.HCM; ông Phan Khắc Duy, Thành ủy viên, Bí thư xã Hồ Tràm; ông Lý Đức Thịnh (ngụ xã Long Sơn), nuôi trồng thủy sản; ông Đào Quốc Trung, giáo viên trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Bà Rịa – Vũng Tàu.
Tại hội nghị, các cử tri đã nghe giới thiệu tóm tắt tiểu sử, quá trình công tác của các ứng cử viên. Sau đó, từng ứng cử viên báo cáo chương trình hành động sát thực tiễn, gắn với lĩnh vực công tác và kinh nghiệm hoạt động.
Các ứng viên cam kết nếu được tín nhiệm sẽ thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của đại biểu. Đồng thời, các ứng viên nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri và bám sát thực tiễn cơ sở.
Cử tri đã đóng góp ý kiến về chính sách pháp luật trên các lĩnh vực: Đất đai, y tế, chế độ cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Các vấn đề về việc làm, khởi nghiệp cho phụ nữ, bảo vệ trẻ em, hạ tầng giao thông và công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật Đảng cũng được quan tâm sâu sắc.
Các đại biểu cam kết dành thời gian lắng nghe, chuyển tải kịp thời ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền và giám sát dứt điểm các vấn đề bức xúc.
Hội nghị đã ghi nhận hơn 20 ý kiến của cử tri. Các cử tri đánh giá cao chương trình hành động, thể hiện tinh thần trách nhiệm, gần dân và sát dân của các ứng cử viên.
Nhiều ý kiến gửi gắm các ứng cử viên nếu trúng cử cần quan tâm nâng cao chất lượng cơ sở y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, cử tri mong muốn có thêm chương trình hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, chống bạo hành gia đình và bảo vệ trẻ em trong môi trường an toàn.
Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM:
Quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng
Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi xin nỗ lực hết tâm sức, trí tuệ để phát huy vai trò người đại biểu dân cử. Tôi sẽ giữ mối liên hệ mật thiết, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri đến HĐND TP và các cơ quan chức năng. Tôi cam kết đeo bám đến cùng việc giải quyết các kiến nghị chính đáng, nhất là các vấn đề dân sinh bức xúc.
Với nhiệm vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tôi sẽ tham mưu, chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân. Đồng thời, tôi sẽ tham gia quyết định các chính sách đột phá về hạ tầng, giảm ngập, ùn tắc giao thông và an sinh xã hội.
Bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM:
Hoàn thiện thiết chế bảo vệ phụ nữ, trẻ em
Nếu trúng cử ĐBQH Khóa XVI, tôi tập trung thực hiện 5 nội dung chính với phương châm “gần dân, hiểu dân, nghe dân” để hành động.
Tôi sẽ tăng cường giám sát và phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Kiến nghị hoàn thiện chính sách việc làm, nhà ở, thúc đẩy chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính để người dân thụ hưởng dịch vụ công minh bạch. Đặc biệt, tôi sẽ tham gia hoàn thiện các thiết chế bảo vệ phụ nữ, trẻ em, thúc đẩy bình đẳng giới, xử lý nghiêm mọi hành vi bạo lực, xâm hại để trẻ em được lớn lên trong an toàn và hạnh phúc.