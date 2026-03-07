Xã Vĩnh Lộc xác minh vụ rao bán đất nông nghiệp làm mồ mả tự phát 07/03/2026 16:58

(PLO)- UBND xã Vĩnh Lộc, TP.HCM đang xác minh việc người dân tự ý phân lô, bán đất nông nghiệp làm mồ mả tự phát trên đường Liên Ấp 2-6, gây lo ngại về ô nhiễm môi trường.

Ngày 7-3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc, TP.HCM cho biết đang giao Phòng Kinh tế hạ tầng kiểm tra, xác minh và báo cáo về hoạt động mua bán đất nông nghiệp để làm mồ mả trái phép trên địa bàn.

Người đàn ông dẫn khách đi xem huyệt mộ thông báo mỗi suất đất xây mộ hoàn thiện vào khoảng 75 triệu đồng. Ảnh: N.TÂN

Động thái này được đưa ra sau khi người dân phản ánh về một nghĩa trang tự phát rộng hàng ngàn m2 công khai giao dịch từ nhiều năm qua.

Nghĩa trang tự phát trên đất nông nghiệp

Theo phản ánh của người dân xã Vĩnh Lộc, khu đất nông nghiệp rộng hơn 2.000 m2 tọa lạc trên đường Liên Ấp 2-6 từ lâu đã biến thành một nghĩa trang tự phát.

Ghi nhận thực tế cho thấy khu đất được quây tường gạch bao quanh, giáp mặt kênh Liên Vùng. Phía bên trong, nhiều mộ phần đã được xây dựng kiên cố, ốp đá, một số mộ còn có mái che chắn.

Nhiều huyệt mộ đã được mua bán, xây dựng liên tục trong thời gian dài. Ảnh: N.TÂN

Đáng chú ý, xen kẽ giữa các ngôi mộ đã hoàn tất là hàng loạt huyệt mộ được "phân lô" đào sẵn theo kích thước khoảng 1,5m x 2m, sâu chừng 2m. Các huyệt được xây gạch và đậy nắp bê tông chờ khách hàng chốt giá.

Tấm bảng cảnh báo do UBND xã Vĩnh Lộc A cũ dựng lên hiện đã "biến mất". Ảnh: H.TÂM

Anh T, một người dân địa phương, nói: “Chủ đất đã phân ra từng ô để bán cho người dân làm huyệt mộ. Khoảng hai năm trước, khi báo chí phản ánh thì việc mua bán tạm dừng, nhưng gần đây lại tái diễn rầm rộ”.

Lối đi vào nghĩa trang tự phát. Ảnh: N.TÂN

Cũng theo anh T, trước đây UBND xã Vĩnh Lộc A (cũ) từng đặt biển cảnh báo nghiêm cấm phân lô bán nền, xây dựng công trình không phép tại đây. Tuy nhiên, tấm biển sau đó đã bị tháo dỡ trái phép.

Việc chôn cất người chết tại khu dân cư và gần kênh rạch khiến dư luận bất an về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và mất vệ sinh môi trường.

Ghi nhận trong nghĩa trang vẫn có huyệt mộ mới xây cách đây ít tuần. Ảnh: N.TÂN

Tại hiện trường ngày 5-3, phóng viên ghi nhận có những bia mộ mới được lập, ghi thông tin người mất tháng 2-2026. Điều này cho thấy hoạt động mua bán đất nông nghiệp làm mồ mả vẫn diễn ra bất chấp các quy định và sự ngăn chặn của chính quyền địa phương thời gian qua.

Rao bán huyệt mộ giá 55 triệu đồng

Khu đất này chỉ có một lối ra vào duy nhất nằm cạnh chùa Chơn Sơn, một cơ sở do ông HVL (khoảng 90 tuổi, thường gọi là ông Tư) tự lập để tu tại gia. Theo tìm hiểu, ông L chính là người trực tiếp rao bán các mảnh đất làm huyệt mộ này.

Ông L rao bán huyệt mộ ở gần đường giá cao hơn huyệt mộ ở bên trong. Ảnh: N.TÂN

Dù đã cao tuổi nhưng ông vẫn rất minh mẫn khi thực hiện các giao dịch. Ông cho biết: “Một phần mộ xây sẵn có giá từ bốn mươi mấy đến 50 triệu đồng”.

Ông L ra giá cụ thể: “Mả ở ngoài đường đó bán 55 triệu, còn phía trong thì bán 40 triệu. Xây cho thiệt đẹp thì hết 95 triệu”. Để tạo lòng tin, ông L khẳng định sau khi mua bán xong, gia đình có người mất cứ mang tới chôn cất bình thường, không gặp bất cứ cản trở nào từ cơ quan chức năng.

Người làm của ông L dẫn khách đi coi huyệt mộ và thông báo người ngoài không thể vào xây mộ ở đây, chỉ có người ở đây mới xây được. Ảnh: N.TÂN

Trước những lo ngại về tính pháp lý khi xây dựng trên nghĩa trang tự phát, ông L quả quyết sẽ có "giấy chùa" bảo chứng: “Giấy chùa làm cho tụi con luôn, cứ giữ giấy sau này có gì cứ đưa ra để đền bù... Đất này là của cha tôi chia cho tôi".

Dẫn chúng tôi ra khu vực nghĩa trang tự phát, người đàn ông làm cho ông L cho biết huyệt mộ giá 40 triệu, xây mộ bình thường thì thêm 35 triệu nữa. "Nhưng phải giao cho bên đây làm, thợ ngoài không được làm ở đây", người đàn ông thông báo.

Một huyệt mộ được xây dựng như trên có giá khoảng 40 triệu đồng, nếu nằm ở sát mé đường dẫn vào nghĩa trang thì giá khoảng 50 triệu. Ảnh: N.TÂN

Một người từng tìm hiểu khu vực này, cho biết khu đất là đất nông nghiệp, không phải đất được phân lô để làm nơi chôn cất người chết và chính quyền đã cảnh báo rất nhiều lần.

Hiện lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin và đang khẩn trương xác minh để xử lý dứt điểm tình trạng tái diễn việc mua bán đất nông nghiệp làm mồ mả tự phát này.