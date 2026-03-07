Sinh viên ĐHQG TP.HCM kiến nghị ứng cử viên HĐND về an ninh ký túc xá 07/03/2026 22:42

(PLO)- Các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh phát triển giáo dục và nguồn nhân lực. Sinh viên kiến nghị nhiều vấn đề về an ninh khu trọ, cơ hội thực tập và việc làm.

Tối 7-3, tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM (phường Đông Hòa, TP.HCM), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM và ứng cử viên đại biểu HĐND phường Đông Hòa nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Các ứng cử viên tiếp xúc cử tri tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh: KD

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại đơn vị bầu cử số 9 gồm: Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân, Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM; ông Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủ Đức; bà Phan Thị Diễm Quỳnh, nhân viên hành chính – nhân sự Công ty TNHH Nội thất Mê Kông; ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các phường Đông Hòa, Linh Xuân và Thủ Đức.

Tại hội nghị, các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, nhấn mạnh các nội dung liên quan đến phát triển giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của TP.HCM.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khẳng định chú trọng quan tâm đến lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách xã hội. Ảnh: KD

Phát biểu trước đông đảo sinh viên, ông Huỳnh Thanh Nhân cam kết nếu được cử tri tín nhiệm, ông sẽ tiếp tục sâu sát cơ sở, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri. Ông sẽ kịp thời nắm bắt, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người dân để các cấp xem xét giải quyết những kiến nghị chính đáng, đặc biệt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và chính sách xã hội.

Trong số các ứng cử viên, ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức nhận được nhiều sự quan tâm từ cử tri là sinh viên và giảng viên. Với hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực giáo dục đại học, ông cho biết nếu trúng cử, ông sẽ tập trung vào các vấn đề gắn với đời sống người dân, đặc biệt là cộng đồng sinh viên tại khu vực Đông Hòa, Linh Xuân và Thủ Đức.

Ông Hà Thúc Viên, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức hứa sẽ quan tâm đến các vấn đề thiết thực đối với sinh viên như điều kiện học tập, sinh hoạt, nhà ở, an ninh khu trọ... Ảnh: KD

Theo ông Hà Thúc Viên, khu vực này tập trung nhiều trường đại học lớn, trong đó Đại học Quốc gia TP.HCM là trung tâm đào tạo và nghiên cứu quan trọng. Việc lắng nghe ý kiến của sinh viên và đội ngũ trí thức trẻ sẽ góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng chính sách phát triển đô thị, giáo dục và nguồn nhân lực.

Ông Hà Thúc Viên trao đổi với các cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: KD

Ông cũng cam kết quan tâm đến các vấn đề thiết thực như điều kiện học tập, sinh hoạt, nhà ở, an ninh khu trọ, an toàn thực phẩm, chính sách hỗ trợ vay vốn học tập và tăng cường kết nối doanh nghiệp để tạo cơ hội việc làm.

Sinh viên kiến nghị về an ninh khu trọ, việc làm

Tại hội nghị, nhiều cử tri là sinh viên nêu ý kiến liên quan đến đời sống tại khu vực. Theo đó, khu ký túc xá và các khu nhà trọ xung quanh tập trung đông sinh viên nên cần quan tâm hơn đến vấn đề an ninh trật tự, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng.

Cử tri Nguyễn Khôi Minh mong muốn các đại biểu quan tâm đến chương trình hỗ trợ sinh viên, khởi nghiệp và kết nối với doanh nghiệp. Ảnh: KD

Cử tri Nguyễn Khôi Minh bày tỏ mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm mở rộng các chương trình hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là cơ hội thực tập, khởi nghiệp và kết nối doanh nghiệp.

Các cử tri tìm hiểu thông tin và chương trình hành động của các ứng cử viên. Ảnh: KD

Bên cạnh đó, một số cử tri kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư hạ tầng giao thông tại khu vực cửa ngõ phía Bắc, nâng cấp hệ thống thoát nước, cải thiện tình trạng ngập nước và bảo vệ môi trường sống tại khu vực có mật độ dân cư cao.