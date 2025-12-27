TP.HCM: Nâng tầm giám sát và chất vấn, làm đòn bẩy để nâng cao năng lực quản trị đô thị 27/12/2025 17:07

(PLO)- Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh yêu cầu HĐND nâng tầm giám sát và chất vấn, coi đây là đòn bẩy để không ngừng nâng cao năng lực quản trị đô thị. Nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm, vấn đề còn nhiều vướng mắc, khó khăn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân...

Sáng 27-12, tại phường Bà Rịa, HĐND TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết công tác HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực, trách nhiệm và hiệu quả của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TPHCM” cho 194 cá nhân là đại biểu HĐND TP.HCM khóa X.

Trong số các cá nhân nhận kỷ niệm chương có: ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ); bà Nguyễn Thị Lệ, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM (cũ); ông Nguyễn Văn Lộc, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (cũ) và ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM...

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP.HCM trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển TP.HCM” cho các đại biểu HĐND TP.HCM khóa X. Ảnh: TRẦN LINH

Nâng chất hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh cho biết, hội nghị đã đánh giá toàn diện, khách quan kết quả hoạt động của HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2021–2026; thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, phân tích nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, làm cơ sở thực tiễn để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy TP Trần Lưu Quang, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND TP Trần Văn Bảy và Nguyễn Văn Dũng trao kỷ niệm chương cho các đại biểu. Ảnh: TRẦN LINH

Chủ tịch HĐND TP.HCM yêu cầu trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ và cả nhiệm kỳ tới, HĐND TP cần tập trung chuẩn bị tốt, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn đời sống nhân dân, bảo đảm các quyết định hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với định hướng phát triển của TP; tăng cường tính dự báo, đánh giá tác động chính sách, đề cao kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện.

Ông Võ Văn Minh cũng lưu ý, HĐND TP cần nâng tầm giám sát và chất vấn, coi đây là “đòn bẩy” để không ngừng nâng cao năng lực quản trị đô thị.

“Nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, những vấn đề còn nhiều vướng mắc, khó khăn, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sức cạnh tranh của TP; công khai, minh bạch kết quả giám sát; nâng cao chất lượng chất vấn, tranh luận, giải trình và kiên quyết theo dõi đến khi có chuyển biến thực chất”, Chủ tịch HĐND TP.HCM lưu ý.

Quan trọng nhất, ông Võ Văn Minh nói cần duy trì việc gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng chất công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và xử lý kiến nghị; phải làm cho mỗi cuộc tiếp xúc cử tri thực sự là diễn đàn đối thoại chính sách.

“Mỗi kiến nghị phải được theo dõi đến kết quả cuối cùng, bảo đảm ‘nghe dân nói - nói dân hiểu - làm dân tin’, qua đó củng cố niềm tin và tăng đồng thuận xã hội”, Chủ tịch HĐND TP.HHCM yêu cầu.

Song song đó là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND. Trước mắt, cần vận hành, khai thác, sử dụng thật hiệu quả nền tảng Ứng dụng “HĐND số TP.HCM” và Cổng thông tin điện tử HĐND TP.

Đi cùng đó, cần xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND TP chuyên nghiệp, bản lĩnh, tận tâm, gần dân.

“Mỗi đại biểu cần chủ động học tập, rèn luyện, nâng cao kỹ năng phân tích chính sách, kỹ năng giám sát - phản biện, kỹ năng đối thoại. Thực hiện gương mẫu về đạo đức công vụ, giữ vững kỷ luật phát ngôn, nói đi đôi với làm, phát huy trách nhiệm nêu gương và tinh thần phụng sự”, Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh gửi gắm.

Chủ tịch HĐND TP Võ Văn Minh phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TRẦN LINH

Đó là tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; dám nghĩ, biết làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng hành chặt chẽ cùng UBND TP.HCM và các cơ quan trong hệ thống chính trị, chung sức xây dựng TPHCM phát triển nhanh, bền vững, văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Ông tin tưởng rằng các kết luận, kiến nghị và định hướng sau tổng kết sẽ sớm được cụ thể hóa thành chương trình hành động, giải pháp khả thi; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND Thành phố trong chặng đường tiếp theo.

Chủ động đổi mới, không để khoảng trống pháp lý

Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng cho biết, trong nhiệm kỳ, HĐND TP đã tổ chức 86 kỳ họp, thông qua 1.732 nghị quyết (gồm 351 nghị quyết quy phạm pháp luật và 1.381 nghị quyết cá biệt).

Đặc biệt, năm 2025, Quốc hội ban hành Nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sáp nhập ba địa phương, hình thành TP.HCM mới với quy mô diện tích, dân số và không gian phát triển rất lớn. Trong bối cảnh đó, HĐND TP.HCM vừa phải hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định, vừa phải chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thích ứng với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng và yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Hiện nay, HĐND TP.HCM có 203 đại biểu, đại diện đa dạng ngành nghề, kinh nghiệm thực tiễn. Trong nhiệm kỳ, không có đại biểu nào bị xử lý kỷ luật.

TP.HCM trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp của các đại biểu trong suốt nhiệm kỳ, xem đây không chỉ là sự ghi nhận tinh thần, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Ảnh: TRẦN LINH

Thường trực HĐND TP.HCM được kiện toàn gồm Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch và các Trưởng Ban chuyên trách; các Ban HĐND, với tổng số 128 thành viên. Toàn TP.HCM có 42 Tổ đại biểu HĐND hoạt động tương đối hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiếp xúc cử tri và giám sát tại cơ sở.

Đặc biệt, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, HĐND TP.HCM đã chủ động rà soát hơn 1.600 nghị quyết của ba địa phương, tổ chức các kỳ họp, kỳ họp chuyên đề để ban hành mới, sửa đổi, thay thế hoặc bãi bỏ các nghị quyết không còn phù hợp, bảo đảm không để khoảng trống pháp lý, không làm gián đoạn hoạt động quản lý nhà nước và đời sống nhân dân.

Trong nhiệm kỳ, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban đã tổ chức 138 chuyên đề giám sát, với khoảng 730 cuộc giám sát trực tiếp đối với các sở, ngành, địa phương; tập trung vào những lĩnh vực, vấn đề được cử tri và dư luận quan tâm như: quản lý đất đai, đầu tư công, giải ngân vốn, cải cách hành chính, y tế cơ sở, an sinh xã hội, giải quyết kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân.