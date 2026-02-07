Đại tướng Lương Tam Quang: Hướng tới xã hội không tội phạm, không tai nạn... 07/02/2026 15:20

(PLO)- Bộ trưởng Bộ Công an cho biết Đảng xác định xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an toàn; phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không tội phạm, không tai nạn và tệ nạn.

Chiều 7-2, trình bày chuyên đề nhận thức, tư duy mới về an ninh trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đánh giá Đại hội XIV đánh dấu bước ngoặt với nhiều điểm đột phá, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển, đề cao tính hành động.

Đại hội nhấn mạnh khâu tổ chức thực hiện, xác lập những quyết sách mang tính “bệ phóng” để thực hiện thành công hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Qua đó hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trong tổng thể tư duy phát triển mới, nhận thức của Đảng về an ninh cũng có nhiều điểm đột phá.

Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: NGỌC THẮNG

Tự chủ chiến lược về an ninh

Đại hội XIV lần đầu tiên chính thức xác lập quan điểm an ninh toàn diện, đặt an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước. An ninh toàn diện là sự tự chủ về chiến lược, lấy phát triển cao về chính trị, kinh tế, văn hoá, y tế, giáo dục, khoa học, công nghệ, môi trường, con người và đối ngoại làm động lực duy trì sự ổn định đất nước.

An ninh quốc gia trong giai đoạn mới không chỉ là an ninh biên giới, lãnh thổ, mà còn là an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh văn hoá tư tưởng, kinh tế, tài chính, dữ liệu, không gian kinh tế tầm thấp... Trong đó, an ninh chế độ và an ninh cầm quyền là trọng yếu, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa.

“Tự chủ chiến lược về an ninh” là tư duy mới thể hiện xuyên suốt các văn kiện Đại hội XIV với năm trụ cột. Gồm chủ động nhận diện, ngăn ngừa, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ; chuẩn bị nguồn lực quốc gia, nâng cao khả năng huy động, đáp ứng yêu cầu trong mọi tình huống quốc phòng, an ninh.

Đồng thời xây dựng năng lực tự chủ về công nghệ, nhân lực chất lượng cao; tạo đột phá phát triển công nghiệp an ninh; chăm lo xây dựng thế trận lòng dân, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại an ninh…

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết văn kiện Đại hội XIV lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt tư duy an ninh quốc gia. So với các kỳ Đại hội trước, lần này có bước đột phá khi lần đầu tiên đưa thành tố “phát triển” lên trước “ổn định”.

“Phát triển chính là giải pháp căn cơ, gốc rễ để bảo đảm an ninh bền vững; đồng thời giữ vững an ninh là một trong những động lực quan trọng cho phát triển” – Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Đại tướng Lương Tam Quang cho biết Đại hội XIV nhấn mạnh phương pháp bảo vệ an ninh quốc gia là “an ninh chủ động”, “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo” và “kỷ luật thực thi”. Ảnh: NGỌC THẮNG

Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc

Trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động, Bộ trưởng Bộ Công an cho hay Đảng xác định mục tiêu “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định” được đặt lên trước hết trong mục tiêu phát triển. Điều này thể hiện quan điểm mạnh mẽ của Đảng và cũng là điều kiện tiên quyết, là động lực, nguồn lực, nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu còn lại.

Về mục tiêu quốc phòng, an ninh, Đại hội XIV xác định “Bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc”. Đây cũng là lần đầu tiên Đảng xác định mục tiêu “bảo vệ uy tín, vị thế quốc tế của đất nước”, “phòng thủ chủ động”. Mục tiêu “phòng thủ chủ động” nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ “phòng thủ bị động” sang “phòng thủ chủ động”, mọi thách thức, nguy cơ an ninh mạng, an ninh dữ liệu phải được nhận diện và hoá giải từ sớm, từ xa…

Đại hội XIV còn xác định “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, tiêu cực, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” là một trong những quan điểm chỉ đạo (các kỳ Đại hội trước đây xác định đây là nhiệm vụ). Điều này khẳng định lập trường chính trị rõ ràng, nhất quán của Đảng kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, với quyết tâm chính trị cao, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả, bền vững hơn, không vì bất cứ khó khăn nào mà “chùn” bước.

Đảng cũng nhấn mạnh tư duy, phương pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới là “an ninh chủ động”, “an ninh bao trùm”, “an ninh kiến tạo” và “kỷ luật thực thi”. Trong đó, đối với “an ninh kiến tạo”, tư duy công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong kỷ nguyên mới không chỉ là bảo vệ, phục vụ mà phải kiến tạo phát triển, tạo động lực trực tiếp và thuận lợi cao nhất cho phát triển.

Đáng chú ý, mục tiêu an ninh con người tiếp tục được mở rộng và đặt các yêu cầu cụ thể, cao hơn, thể hiện nhất quán mục tiêu vì con người, dân là gốc, mọi đường lối, chính sách của Đảng.

Đảng xác định xây dựng xã hội kỷ cương, lành mạnh, văn minh, an toàn; phấn đấu giảm mạnh tội phạm, tiến đến xây dựng xã hội không có tội phạm, không có tai nạn, tệ nạn. “Đây là những yêu cầu rất mới, rất cao, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân” – theo Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Cạnh đó, an ninh con người còn gắn liền với an sinh xã hội, nơi người dân được khám sức khoẻ miễn phí mỗi năm một lần và được bảo đảm chế độ dinh dưỡng, nhất là các nhóm yếu thế.

Các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7-2. Ảnh: QH

Nâng tầm bảo đảm trật tự an toàn xã hội

Cũng theo Đại tướng Lương Tam Quang, Đại hội XIV định hướng “Xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân”. Cạnh đó, Đảng ta yêu cầu “Xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh”, thật sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an trong bảo vệ, phục vụ nhân dân.

Đại hội XIV cũng lần đầu tiên xác lập vị trí, vai trò của “cựu công an nhân dân”. Ông khẳng định đây là tư duy mới của Đảng nhằm huy động cao nhất sức mạnh, nhất là trí tuệ, kinh nghiệm, bản lĩnh của đội ngũ “cựu công an nhân dân” trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Về công nghiệp an ninh, lần đầu tiên lĩnh vực này có vị thế độc lập so với công nghiệp quốc phòng. Đảng yêu cầu phát triển công nghiệp an ninh theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, vừa là điều kiện quan trọng để thực hiện tự chủ chiến lược về an ninh, vừa góp phần tích cực trong phát triển bền vững, chất lượng cao của đất nước và nâng cao tiềm lực, sức mạnh quốc gia.

Một dung khác, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay lần đầu tiên vấn đề “bảo đảm trật tự an toàn xã hội” được nâng tầm nghệ thuật. Đồng thời, đặt ra yêu cầu cao về tổng kết thực tiễn bảo vệ an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề mới, lĩnh vực mới để hình thành lý luận soi đường, góp phần giữ vững an ninh trên mọi lĩnh vực, trong mọi tình huống.