Xã vùng cao xuất hiện vết nứt dài, Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp 08/02/2026 12:30

Ngày 8-2, UBND TP Đà Nẵng cho hay đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư xóm 1 (thôn Xuân Hòa), khu dân cư tổ 3 (thôn Khánh Bình) và sạt lở bờ sông Thu Bồn (thôn Dùi Chiêng, xã Quế Phước).

Theo UBND TP Đà Nẵng, sau đợt mưa lớn vừa qua, khu dân cư xóm 1 thôn Xuân Hòa bị sạt lở nghiêm trọng. Trên đỉnh đồi đang có vết nứt dài 50 m, rộng 2 m, sâu 2,5 m có nguy cơ sạt trượt bất cứ lúc nào, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước tình hình đó, UBND xã Quế Phước đã xây dựng phương án, quyết định sơ tán 17 hộ dân đến nơi an toàn với hình thức xen ghép trong vòng 90 ngày.

Lực lượng chức năng kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở tại xã Quế Phước. Ảnh: QP

Tại khu dân cư thôn Dùi Chiêng, sạt lở bờ sông Thu Bồn khoảng 100 m đã ăn sâu vào đến phần nhà dưới của người dân, rất nguy hiểm cho tính mạng, tài sản, ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân.

Điểm sạt lở tại khu dân cư tổ 3 thôn Khánh Bình làm sập nhà dân và có nguy cơ tiếp tục sạt lở, uy hiếp các nhà lân cận. Hiện nay, trên địa bàn xã không còn quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho các hộ có nhà bị sập và các hộ đang nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Thực hiện chiến dịch Quang Trung, địa phương đã tập trung khắc phục tạm thời, tạo mặt bằng để bố trí tái định cư tại chỗ cho hai hộ có nhà bị sập, đến nay đã hoàn thành.

Tuy nhiên, về lâu dài, khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt lở. Do đó cần hạ thấp độ cao ta luy đồi phía sau và xây dựng kè chắn bảo đảm an toàn cho các hộ dân tiếp tục ổn định nhà ở tại vị trí cũ và các hộ dân lân cận đang chịu ảnh hưởng.

Nhằm ứng phó tình huống sạt lở nghiêm trọng do thiên tai gây ra, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Chủ tịch UBND xã Quế Phước tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Bộ Chỉ huy Quân sự TP, Công an TP phối hợp chỉ đạo lực lượng, phương tiện để hỗ trợ sơ tán người, di dời tài sản đến nơi an toàn khi có tình huống.

Đồng thời hỗ trợ nhân lực cùng với địa phương triển khai phương án khắc phục tạm thời tình trạng sụt lún có nguy cơ sạt lở tại những khu vực nói trên.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở NN&MT, UBND xã Quế Phước tham mưu UBND TP bố trí kinh phí hỗ trợ cho xã để khắc phục tạm thời thiệt hại do thiên tai gây ra.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng được giao chủ trì rà soát, đánh giá kỹ hiện trạng khu vực sạt lở sông Thu Bồn đoạn qua thôn Dùi Chiêng. Từ đó lập hồ sơ, báo cáo đề xuất giải pháp tổng thể, lâu dài để triển khai đúng quy định.