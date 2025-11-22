Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường 22/11/2025 10:59

(PLO)- UBND TP Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại nhiều xã, phường.

Ngày 22-11, UBND TP Đà Nẵng đã có các quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại nhiều xã, phường.

Nhiều xã miền núi Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: PV

Cụ thể, UBND TP Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sụt lún có nguy cơ sạt lở tại khu dân cư làng truyền thống Cơ Tu thôn Agrồng, khu dân cư thôn Achiing và khu dân cư thôn Axoo (xã Tây Giang).

UBND TP Đà Nẵng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tình hình sạt lở tại bờ sông Thu Bồn thuộc khu vực cầu ông Hữu (xã Thu Bồn), chiều dài khắc phục khoảng 500 m.

Lãnh đạo TP giao chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Qua đó ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại.

Các địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình sạt lở; chủ động huy động nhân vật lực kịp thời sơ tán nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm khi có tình huống, mưa lớn.

Cùng với đó phải bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán; tăng cường công tác cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm.

Đồng thời tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt trượt để chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Tình huống khẩn cấp về thiên tai cũng được UBND TP Đà Nẵng công bố để ứng phó, khắc phục thiệt hại kết cấu hạ tầng giao thông đối với đường dẫn cầu Duy Phước (cầu Bà Ngân, phường Hội An).