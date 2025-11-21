Đà Nẵng điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt 21/11/2025 09:52

(PLO)- Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về việc điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt.

Sáng 21-11, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Theo các quyết định, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tiếp nhận ông Nguyễn Minh Đức – Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy kiêm thư ký Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đến nhận công tác tại Văn phòng Thành ủy. Ông Đức được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy kiêm thư ký Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Thành ủy Đà Nẵng công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Cổng TTĐT Đà Nẵng

Ông Lê Tấn Dũng, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Ban Tổ chức Thành ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy.

Hội nghị cũng công bố các quyết định về công tác cán bộ của UBND TP Đà Nẵng. Cụ thể, UBND TP điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hải, Phó Giám đốc Sở Công Thương giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế.

Bà Lê Thủy Trinh, Phó Giám đốc Sở NN&MT được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở KH&CN.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm đợt này đều trải qua quá trình rèn luyện, công tác ở nhiều môi trường, vị trí khác nhau. Các cán bộ được đào tạo bài bản, nỗ lực phấn đấu và được các cơ quan, địa phương ghi nhận.

Ông Vĩnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp nhận cán bộ mới chủ động phân công công việc hợp lý, tạo điều kiện để những người này nhanh chóng bắt nhịp với nhiệm vụ. Việc bàn giao và tiếp nhận công tác cần thực hiện khẩn trương, tránh gián đoạn hoạt động chuyên môn.

Những người được điều động, bổ nhiệm phải duy trì mối liên hệ chặt chẽ với đơn vị cũ; tiếp tục học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện phương pháp quản lý và đóng góp hiệu quả hơn trong vị trí mới.

Ông Vĩnh bày tỏ tin tưởng với kinh nghiệm, năng lực và tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của TP.