Thuê người khai thác vàng trái phép, 1 thanh niên ở Đà Nẵng bị khởi tố 20/11/2025 10:41

(PLO)- Một thanh niên ở TP Đà Nẵng bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú vì khai thác vàng trái phép.

Ngày 20-11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Viết Lực (31 tuổi, ngụ thôn 5, xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) vì có hành vi khai thác vàng trái phép.

Trần Viết Lực bị khởi tố. Ảnh: CA

Trần Viết Lực là bị can liên quan tới vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, xảy ra ngày 17-7, tại thôn 5, xã Thạnh Bình.

Theo điều tra, vào tháng 7-2025, Lực cùng với Dương Trung Vũ (44 tuổi, ngụ xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng) tổ chức thuê người khai thác vàng tại khu vực Hố Nước thuộc thôn 5, xã Thạnh Bình.

Hành vi của những người này bị Công an xã Thạnh Bình phát hiện, bắt quả tang vào chiều ngày 17-7. Công an thu giữ 838 kg quặng đá có chứa hàm lượng vàng 2,4 gam/tấn.

Trước đó, Lực từng bị Công an huyện Bắc Trà My, Quảng Nam (cũ) xử phạt vi phạm hành chính về hành vi khai thác vàng trái phép.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người liên quan để xử lý theo quy định.