CSGT truy nóng xe ben làm rơi đất đá dài 300 m trên Quốc lộ 1 11/01/2026 08:05

(PLO)- Tài xế cẩu thả làm gần 300 m mặt đường Quốc lộ 1 rơi nhiều đất đá, đe dọa trực tiếp đến tính mạng người đi đường.

Ngày 11-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết thông qua phản ảnh của người dân, đơn vị vừa trích xuất camera, truy xét tài xế xe ben làm rơi vãi đất đá xuống Quốc lộ 1, gây mất an toàn giao thông.

Đất đá rơi tràn ngập đường.

Trước đó, chiều 10-1, nhiều người dân gọi đến đường dây nóng của CSGT phản ánh xe ben chở đất làm rơi vãi xuống đường. Vệt đất đá dài gần 300 m, rộng gần hết làn đường ô tô trên Quốc lộ 1, gây nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

Địa điểm cuối cùng ghi nhận chiếc xe ben là đoạn gần vòng xoay Suối Cát. Sau đó, xe này bỏ chạy về hướng TP.HCM. Lực lượng CSGT đã đến hiện trường, trích xuất camera nhà dân ven đường để xác minh.

Tài xế và xe ben để rơi vãi đất đá xuống đường.

CSGT xác định xe ben biển số 86C-175.44 do lái xe N.T.N điều khiển là phương tiện gây ra vụ việc.

Tài xế N khai khi đang chở đất đá theo Quốc lộ 1 về bãi tập kết ở xã Tuyên Quang thì phát hiện đất đá rơi vãi qua gương chiếu hậu. Tài xế gọi điện cho chủ xe, sau đó bị CSGT Công an Lâm Đồng truy nóng, yêu cầu làm việc.

Lái xe ký biên bản vi phạm.

Lực lượng CSGT đã yêu cầu tài xế, chủ xe dọn dẹp, khắc phục hậu quả và lập biên bản xử lý vi phạm.