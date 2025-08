Chín người bị điều tra vì khai thác vàng trái phép ở khe suối 04/08/2025 14:25

(PLO)- Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra nhóm chín người khai thác vàng trái phép ở rừng Bản Phó, xã Phú Linh, thu giữ toàn bộ phương tiện, máy móc liên quan.

Ngày 4-8, tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường vừa phối hợp với Công an hai xã Phú Linh, Linh Hồ phát hiện nhóm người khai thác vàng trái phép ở khe suối thuộc rừng Bản Phó, thôn Nà Pồng, xã Phú Linh.

Nhóm người khai thác vàng trái phép. Ảnh: CA

Tại thời điểm kiểm tra ngày 31-7, lực lượng chức năng phát hiện năm người đang hút nước, cát, sỏi từ lòng suối lên hệ thống sàng tuyển để khai thác vàng trái phép.

Quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định được chín người tham gia vào hoạt động này. Tổ công tác đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ phương tiện, máy móc có liên quan để điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Công an, hành vi khai thác khoáng sản trái phép là vi phạm pháp luật, làm thất thoát tài nguyên quốc gia, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt. Ngoài ra còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn lao động và gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

Hành vi khai thác khoáng sản trái phép có thể bị xử lý hình sự với mức hình phạt tù lên đến 7 năm, hoặc bị phạt tiền tối đa lên đến 1 tỉ đồng.