Nhiều vi phạm trong khai thác khoáng sản tại An Giang 22/07/2025 05:56

(PLO)- Thanh tra các tỉnh An Giang chỉ ra nhiều vi phạm trong quản lý và khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng và yêu cầu rà soát việc cấp phép, kiểm tra thuế...

Thanh tra tỉnh An Giang vừa có kết luận thanh tra, chỉ ra nhiều vi phạm trong việc cấp phép, khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) trên địa bàn.

Cấp phép vượt trữ lượng, khai thác vượt phép

Theo kết luận, ngày 21-10-2016, Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang (nay là Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang) được UBND tỉnh An Giang cấp phép khai thác đá xây dựng ở núi Bà Đội. Diện tích khai thác 20 ha, trữ lượng 1.276.624 m³, thời hạn 4 năm, công suất 350.000 m³/năm.

Trong giai đoạn thanh tra (1-1-2019 đến 30-6-2024), giấy phép này được gia hạn ba lần. Tuy nhiên, nội dung gia hạn không phù hợp quy định.

Khi gia hạn lần thứ nhất, trữ lượng còn lại chỉ 113.098 m³ nhưng Sở TN&MT lại tham mưu cấp phép khai thác 322.884 m³, vượt 209.786 m³.

Dù trữ lượng đã vượt phép, Sở TN&MT tiếp tục tham mưu gia hạn lần hai và lần ba. Đáng chú ý, trong hồ sơ gia hạn lần ba, Công ty Xây lắp đã khai thác 41.522,6 m³, vượt hơn 26.000 m³ so với giấy phép lần hai (14.861 m³). Phần khai thác vượt này chưa được tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Ngoài ra, tại thời điểm xin gia hạn lần ba, giấy phép khai thác lần hai đã hết hiệu lực 12 ngày.

Theo quy định, hồ sơ gia hạn phải được nộp trước khi giấy phép còn hiệu lực ít nhất 45 ngày. Công ty cũng không cung cấp hồ sơ chứng minh đã hoàn thành các nghĩa vụ về môi trường, đất đai, hạ tầng kỹ thuật nhưng vẫn được cấp phép.

Nhiều doanh nghiệp khai thác VLXD có dấu hiệu vi phạm

Ngoài Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thì theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TN&MT đã kiểm tra toàn diện hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả kiểm tra của Sở TN&MT cho thấy tất cả các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản VLXD là đá xây dựng đều có vi phạm.

Trong đó, vi phạm về đất đai, khai thác vượt ranh, vượt chiều sâu là những hành vi xảy ra trong thời gian dài, trong khi định kỳ hàng năm các doanh nghiệp đều phải thực hiện đo vẽ hiện trạng khu mỏ và báo cáo kết quả khai thác về Sở.

Công an tỉnh An Giang phát hiện trường hợp khai thác khoáng sản là đất trái phép

Thanh tra tỉnh An Giang đánh giá: Công tác quản lý sau cấp phép của Sở TN&MT còn thiếu chặt chẽ, không thường xuyên, liên tục. Một số giấy phép quy định đá sau khai thác chỉ được sử dụng cho công trình sử dụng vốn ngân sách hoặc khắc phục thiên tai nhưng sử dụng sai mục đích. Việc sai này chỉ bị phát hiện khi UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra.

Từ các vi phạm được phát hiện, Thanh tra các tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT tổ chức rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến các hạn chế, vi phạm. Trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, phải tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Hoạt động khai thác cát sông

Thanh tra cũng yêu cầu Sở TN&MT tự kiểm tra, rà soát lại toàn bộ các giấy phép khai thác khoáng sản là đá làm vật liệu xây dựng thông thường đã được cấp mới, gia hạn theo Luật Khoáng sản năm 2010 nhưng chưa được thanh tra. Nếu phát hiện sai phạm, phải kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý đúng quy định.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Chi cục Thuế khu vực XIX phối hợp với Sở TN&MT rà soát lại hồ sơ kê khai thuế tài nguyên của Công ty Cổ phần Hải Đăng (mỏ cát tại xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú) và Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam (mỏ cát cùng địa phương), nhằm xác định lại số thuế tài nguyên phải nộp.