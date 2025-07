Tỉnh An Giang mở tuyến xe Long Xuyên - Rạch Giá phục vụ cán bộ, công chức 04/07/2025 14:47

(PLO)- Về lâu dài, đây cũng là tuyến vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân đến liên hệ công tác, làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh An Giang mới.

Ngày 4-7, Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa cấp phép đưa vào hoạt động tuyến xe Rạch Giá - Long Xuyên, phục vụ đưa đón cán bộ, công chức, viên chức từ Long Xuyên đến Rạch Giá làm việc và ngược lại.

Theo đó, tuyến Long Xuyên - Rạch Giá hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Giá cước 75.000 đồng/người/lượt; phương tiện đưa vào hoạt động phục vụ là xe khách từ 16- 40 chỗ ngồi, thời gian di chuyển từ 90 -120 phút.

Lộ trình di chuyển từ phường Long Xuyên đến phường Rạch Giá và ngược lại dự kiến từ 90-120 phút/chuyến.

Tại phường Long Xuyên, xe khởi hành lúc 5 giờ với bảy điểm đón khách gồm: Công viên phường Bình Đức, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh An Giang cơ sở 2 (đường Lê Triệu Kiết), Trung tâm phục vụ hành chính công phường Long Xuyên (đường Trần Quang Diệu), siêu thị Coopmart Long Xuyên, cổng Trường Đại học An Giang, siêu thị Mega Long Xuyên và công viên Xẻo Trôm (đường Ung Văn Khiêm).

Còn ở phường Rạch Giá, thời gian khởi hành từ 17 giờ, với bốn điểm đón gồm: Sở Du lịch (đường Trần Phú), trường Chính trị tỉnh (đường Nguyễn Trung Trực), quảng trường Trần Quang Khải và Trung tâm văn hoá tỉnh (đường Nguyễn Trung Trực).

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã tiến hành rà soát và xác định có khoảng 253 cán bộ, công chức, viên có nhu cầu sử dụng phương tiện di chuyển từ Long Xuyên đi Rạch Giá và ngược lại để làm việc. Từ đó, sở này thống nhất mở tuyến xe trên để phục vụ.

“Về lâu dài, đây cũng là tuyến vận tải hành khách công cộng phục vụ nhu cầu đi lại của người dân các xã, phường thuộc địa phận tỉnh An Giang cũ đến liên hệ công tác, làm việc tại trung tâm hành chính tỉnh An Giang mới” - lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh An Giang cho biết thêm.