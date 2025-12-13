Tạm đóng 1 đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết giải cứu tài xế kẹt trong cabin ô tô 13/12/2025 10:49

(PLO)- CSGT đã phải tạm đóng một đoạn cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết để giải quyết vụ tai nạn giao thông.

Ngày 13-12, tin từ Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội CSGT số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an), cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan tạm đóng nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết để khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Các phương tiện được lực lượng CSGT hướng dẫn rẽ ra Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục lưu thông.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, tại km153, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, địa phận xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải lưu thông cùng chiều.

Thời điểm trên, xe tải mang biển số đăng ký tại TP.HCM lưu thông theo hướng Khánh Hòa - Đồng Nai đã tông vào đuôi xe tải cùng chiều mang biển số TP Đà Nẵng.

Cú tông quá mạnh khiến cabin xe tải phía sau biến dạng, tài xế mắc kẹt trên ghế lái. Lực lượng cứu hộ đã mất khá nhiều thời gian mới có thể đưa lái xe ra khỏi cabin đi cấp cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.