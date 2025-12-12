Hoàn thành cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc trong 2 năm, thu phí 23 năm 9 tháng 12/12/2025 09:59

(PLO)- Theo dự kiến, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc sẽ khởi công ngày 19-12 với thời gian thi công là 25 tháng.

Ngày 12-12, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lâm Đồng đã báo cáo UBND tỉnh kết quả đàm phán, hoàn thiện Hợp đồng BOT dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sơ đồ hướng tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc. Ảnh: PN.

Theo đó, căn cứ các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư dự án; quyết định thành lập Tổ đàm phán và giao cơ quan ký kết hợp đồng PPP thực hiện dự án cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng), ngày 3-12, Tổ đàm phán đã hoàn thiện hợp đồng với nhà đầu tư trúng thầu là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải.

Sau 6 ngày làm việc, Tổ đàm phán đã hoàn thiện hợp đồng và đại diện nhà đầu tư đã thống nhất tất cả các điều khoản thuộc nội dung hợp đồng BOT dự án.

Đây là dự án thuộc nhóm A, tiêu chuẩn đường bộ cấp I, tốc độ thiết kế 80 km/giờ, với tuyến đường dài khoảng 66 km, gồm 12 km thuộc Đồng Nai và gần 54 km thuộc Lâm Đồng.

Tổng mức đầu tư theo đề xuất của nhà đầu tư là 14.475 tỉ đồng. Dự án sẽ được tài trợ bằng vốn chủ sở hữu, vốn vay của nhà đầu tư và vốn Nhà nước hỗ trợ. Giai đoạn xây dựng công trình và hệ thống cơ sở hạ tầng dự kiến là 25 tháng, hoàn thành vào ngày 31-12-2027 và thu phí trong 23 năm 9 tháng.

Theo ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng đối với Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung. UBND tỉnh thống nhất ngày 19-12 tới đây sẽ tổ chức lễ khởi công.