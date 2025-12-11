Cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết có tổng mức đầu tư 54.750 tỉ đồng 11/12/2025 09:51

Chiều 10-12, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có buổi làm việc quan trọng với Liên danh Nhà đầu tư Indel Corp - Trung Nam Group về đề xuất đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết.

Tuyến cao tốc được kỳ vọng sẽ trở thành mạch máu giao thông, tạo động lực phát triển bền vững cho tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: TTD

Kết nối 3 vùng kinh tế

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của tuyến cao tốc này. Ông cho biết, sau khi hình thành tỉnh Lâm Đồng mới trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông và Bình Thuận, việc phát triển tuyến cao tốc Gia Nghĩa - Bảo Lộc - Phan Thiết là cực kỳ quan trọng.

Tuyến đường này không chỉ đơn thuần là một công trình giao thông mà còn là một cú hích chiến lược, giúp nối liền ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Điều này sẽ tăng cường khả năng kết nối, thúc đẩy giao thương, lưu thông hàng hóa và phát triển bền vững theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I đã đề ra. Tuyến cao tốc cũng là yếu tố then chốt bảo đảm kết nối đồng bộ giữa các địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Hải khẳng định: “Lâm Đồng rất ủng hộ các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm... với tinh thần người thật, làm thật, làm có hiệu quả và phải có sản phẩm thật”.

Quy mô cao tốc ấn tượng

Đại diện Liên danh Nhà đầu tư Indel Corp - Trung Nam Group đã báo cáo đề xuất phương án đầu tư và định hướng thiết kế tuyến cao tốc theo mô hình cao tốc xanh - thông minh - thích ứng với biến đổi khí hậu vùng đồi núi.

Theo khảo sát sơ bộ từ Sở Xây dựng, tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dự kiến có tổng chiều dài khoảng 140,6 km (chiều dài hướng tuyến đề xuất khoảng 143 km), quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,75 m.

Để vượt qua địa hình đồi núi phức tạp, tuyến cao tốc dự kiến sẽ có khối lượng công trình lớn, bao gồm: Chiều dài phần tuyến khoảng 122,05 km; phần cầu cạn khoảng 12,65 km và hầm xuyên núi khoảng 8,30 km.

Liên danh nhà đầu tư trình bày các phương án. Ảnh: TTD

Điểm đầu của dự án tại Km0+00, giao với đường cao tốc Bắc Nam phía Đông (CT.01) đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (lý trình CT.01 khoảng Km225+250, tại khu vực giáp ranh giữa xã Hàm Thạnh và phường Bình Thuận).

Tuyến đi qua 13 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng gồm: Bình Thuận, Hàm Thạnh, Hàm Thuận, Đông Giang, La Dạ, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Quảng Khê; Bắc Gia Nghĩa, Trường Xuân và kết thúc tại nút giao với cao tốc CT.02 đoạn Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột (dự kiến), tạo thành một nút giao thông liên hoàn đa phương thức.

Thách thức nguồn vốn và giải pháp PPP

Với tổng mức đầu tư sơ bộ lên đến khoảng 54.750 tỉ đồng và địa hình hiểm trở, dự án đối mặt với nhiều thách thức kỹ thuật và vốn.

Liên danh Nhà đầu tư đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Do khu vực Tây Nguyên có địa hình hiểm trở, khả năng thu hồi vốn thấp nên dự án cần tỷ lệ hỗ trợ vốn từ ngân sách Nhà nước ở mức cao.

Các phương án đề xuất cụ thể:

Phương án 1 (BOT): Vốn ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ 70% (dùng cho giải phóng mặt bằng và hỗ trợ xây dựng); vốn Nhà đầu tư huy động 30%.

Phương án 2 (BOT kết hợp BT): Vốn ngân sách Nhà nước chiếm tỷ lệ 50%; Vốn Nhà đầu tư huy động 50%, trong đó có hạng mục đầu tư theo hình thức BT (được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng). Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến kéo dài khoảng 20-22 năm.

Bản đồ tuyến cao tốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng đang tổ chức nghiên cứu, đánh giá toàn diện về hiện trạng hướng tuyến, dự báo nguồn hàng di chuyển và các khu vực kết nối để xác định hướng tuyến tối ưu, bảo đảm hiệu quả kinh tế - xã hội cao nhất trước khi bổ sung chính thức vào quy hoạch tỉnh và tiến hành kêu gọi đầu tư.

Để tạo nền tảng pháp lý vững chắc, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành khẩn trương cập nhật tuyến cao tốc này vào điều chỉnh quy hoạch tỉnh, trên cơ sở văn bản ủng hộ chủ trương nghiên cứu từ Bộ Xây dựng.