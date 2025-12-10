Con đường mang tên nàng trinh nữ tên Lan đang thành hình 10/12/2025 09:55

(PLO)- Đến nay mặt bằng đã giao 94%, tỉnh Lâm Đồng chuyển đổi mục đích hơn 1 ha rừng để đẩy nhanh tiến độ con đường mang tên nàng trinh nữ tên Lan.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, vừa ký quyết định chuyển mục đích sử dụng hơn 1 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan - Tân Hải.

Đường 719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà. Ảnh PN.

Hồ sơ một con đường

Dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan – Tân Hải được khởi công ngày 15-12-2022 với tổng mức đầu tư hơn 660 tỉ đồng. Hiện nay, mặt bằng bàn giao được khoảng 94%, nhà thầu triển khai hai mũi thi công trên công trình nhưng tiến độ vẫn còn chậm.

Đường ven biển Phan Thiết - Kê Gà- Hòn Lan - Tân Hải sẽ là cú hích lớn cho vùng đất này. Ảnh PN.

Tại buổi khảo sát thực địa mới đây, ông Nguyễn Hồng Hải yêu cầu đơn vị thi công dồn sức, huy động nhân lực, vật lực để triển khai thêm các mũi thi công, sớm hoàn thành dự án.

Sự yêu cầu cấp bách, đẩy nhanh thi công của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có lý do bởi đoạn Hòn Lan – Tân Hải khi hoàn thành sẽ hòa vào tuyến ĐT 719B đoạn Phan Thiết - Kê Gà (1.274 tỉ đồng) đã đưa vào khai thác 17,8 km từ Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum, tạo nên một dải lụa ven biển tuyệt đẹp.

Ngoài ra, khi hoàn thành đây cũng là tuyến giao thông ngắn nhất nối Phan Thiết- La Gi rồi hòa vào Quốc lộ 55 kết nối TP.HCM (Bà Rịa – Vũng Tàu).

Đặc biệt, hai tuyến giao thông trên sẽ kết nối với nhau uốn lượn qua bãi biển Tiến Thành, Tân Thành, Tân Hải, lướt qua hải đăng Kê Gà cổ kính, cao nhất Việt Nam, đặc biệt là ôm lấy Hòn Lan huyền thoại. Sự kết nối này không chỉ rút ngắn khoảng cách mà còn mở ra một hành trình chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có của bãi biển nơi đây.

Hải đăng Kê Gà. Ảnh PN

Vẻ đẹp ấy, kỳ lạ thay gắn liền với một câu chuyện hiếu thảo, một truyền thuyết mà ngàn năm phong hóa vẫn không thể xóa nhòa...Và vùng đất xinh đẹp ấy đang được đánh thức bởi một công trình giao thông trọng điểm, hứa hẹn biến dải bờ biển này thành đường du lịch tuyệt mỹ bậc nhất.

Truyền thuyết về nàng trinh nữ tên Lan

Cách hải đăng Kê Gà chừng 2 km, Hòn Lan sừng sững như một người mẹ che chở cho ngư dân. Đây là một động cát cao, phần chồm ra biển lại được tạo thành từ những phiến đá hình tổ ong, màu xám đen, chồng chất lên nhau, được xem là dấu tích của dung nham núi lửa đã phong hóa qua hàng ngàn năm.

Hòn Lan (mũi Cô Rô) chỉ cách mũi Kê Gà 2 km.

Dưới những khối đá đen tuyền, lấp lánh kết dính nổi bật là bãi cát phẳng mịn màng, điểm xuyết những tảng đá mồ côi chỉ nhô lên khi thủy triều rút. Đây chính là bãi biển đã thu hút nhiều resort, khu du lịch đẳng cấp, một vẻ đẹp tinh khôi, hoang sơ mà bất cứ ai cũng muốn chạm đến.

Chuyện kể, từ xưa lắm, nàng Lan là cô gái xinh đẹp nhất làng chài nghèo, nổi tiếng bởi lòng hiếu thảo vô bờ. Hàng ngày, Lan siêng năng ra đồng bắt ốc mò cua giúp cha mẹ nuôi các em thơ. Bi kịch xảy ra khi Lan mò cá ở bàu nước ngọt bên chân động Từ Bi.

Những bãi đá phong hóa trên hòn Lan.

Vì muốn kiếm thêm, cô đã ngậm một con cá rô lớn vào miệng để đôi tay tiếp tục làm việc. Không may, cá vùng vẫy, chui vào cổ họng, cướp đi sinh mệnh nàng Lan đang tuổi xuân thì. Mũi cát nhô ra nơi nàng gặp nạn từ đó được gọi là Hòn Lan hay mũi Cô Rô.

Mũi Kê Gà nhìn từ mũi Cô Rô.

Huyền thoại về sự linh ứng của nàng Lan hiếu thảo đã lan xa. Nhiều ngư dân trước giờ ra khơi thường ghé thắp nén nhang cầu an lành, chỗ thắp hương dần thành một nấm mộ vô danh đen tuyền đầy bí ẩn.

Hòn Lan.

Dù câu chuyện có thêu dệt, trong tâm thức ngư dân, nơi đây luôn là hiện thân một câu chuyện của một nàng trinh nữ vô cùng siêng năng với lòng hiếu thảo xứng đáng được tôn vinh…

Mũi Cô Rô và mũi Kê Gà tạo nên một vòng ôm tuyệt đẹp.

Giờ đây, khi con đường ven biển ĐT.719B sắp hoàn thành, chính là lúc vẻ đẹp hiếm có và câu chuyện cảm động về nàng trinh nữ hiếu thảo tên Lan sẽ được đánh thức trọn vẹn. Tuyến đường không chỉ mang lại kết nối giao thông, mà còn mang theo thịnh vượng và ánh sáng du lịch rực rỡ đến vùng đất này.