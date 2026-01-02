Đầu tư xây dựng lưới điện năm 2025: EVNSPC về đích vượt chỉ tiêu 02/01/2026 11:31

(PLO)- Công tác đầu tư xây dựng lưới điện của EVNSPC đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu trong năm 2025.

Năm 2025, công tác đầu tư xây dựng hạ tầng lưới điện tại các tỉnh phía Nam tiếp tục đối mặt nhiều thách thức trong công tác giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư phức tạp, tác động ngày càng khắc nghiệt của thời tiết cực đoan, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã chủ động đổi mới tư duy quản trị, linh hoạt trong điều hành, tổ chức thực hiện.

Nhờ đó công tác đầu tư xây dựng lưới điện của EVNSPC đã hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu trong năm 2025.

Vượt kế hoạch khởi công, đóng điện các công trình

Năm 2025, EVNSPC đã khởi công 1 công trình 220kV và 69 công trình 110kV, đạt 102,9% kế hoạch EVN giao; đóng điện 88 công trình 110kV, đạt 102,3% kế hoạch EVN giao; hoàn thành 623 công trình lưới điện trung, hạ thế; tổng đầu tư hoàn thành 16.786 tỷ đồng, đạt 101,6% kế hoạch EVN giao.

Trong đó, giá trị đầu tư thuần đạt 14.329/14.057 tỷ đồng, tương ứng 102% kế hoạch. Nhờ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong việc thực hiện sứ mệnh “Điện đi trước một bước”.

Chủ tịch HĐTV EVNSPC Lê Văn Trang (áo carô) nghe báo cáo tiến độ thi công các dự án trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Trong tháng 12-2025, hòa cùng không khí Ngày hội khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, EVNSPC đã khánh thành 3 công trình gồm Trạm biến áp 110kV Sân bay Long Thành (Đồng Nai), Trạm biến áp 110kV Tầm Vu 2 (Tây Ninh) và Trạm biến áp 110kV Thới Bình (Cà Mau); đồng thời khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và Trạm biến áp 110kV Lại Sơn (An Giang).

Trước đó, trong 4 tháng đầu năm 2025, EVNSPC đã đóng điện, hoàn thành 50 công trình lưới điện 110kV, lập thành tích chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm xây dựng, phát triển EVNSPC (30-4-1975 – 30-4-2025).

Kết quả này đến từ việc đổi mới tư duy quản trị, chủ động đẩy nhanh tiến độ ngay từ đầu năm, tận dụng điều kiện thuận lợi của mùa khô miền Nam, thay cho cách làm “nước rút cuối năm”. Công tác đầu tư xây dựng được chuẩn bị bài bản, phân công trách nhiệm cụ thể theo từng khu vực; lãnh đạo EVNSPC thường xuyên bám sát công trường để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Kỷ luật tiến độ được siết chặt thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, theo dõi chi tiết từng hạng mục theo ngày, tuần, qua đó duy trì nhịp độ triển khai khẩn trương, quyết liệt trên toàn hệ thống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Trạm biến áp 220kV Phú Quốc (tỉnh An Giang).

Song song với áp lực tiến độ, EVNSPC triển khai kịp thời các chế độ động viên, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật. Tinh thần làm việc xuyên lễ, xuyên Tết được duy trì thường xuyên, nhiều công trình tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, làm việc liên tục cả ngày nghỉ và ban đêm nhằm bảo đảm tiến độ.

Để dự án về đích đúng hạn, EVNSPC tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, tạo sự đồng thuận của người dân trong giải phóng mặt bằng và hoàn thiện thủ tục. Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO) cũng đồng hành chặt chẽ trong công tác đóng điện các công trình.

Trong cao điểm cuối tháng 12-2025, trước nguy cơ chậm tiến độ tại một số dự án trọng điểm, EVNSPC đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ kỹ thuật giàu kinh nghiệm từ các đơn vị thành viên, đồng thời huy động thêm nguồn lực từ các nhà thầu đủ năng lực. Mục tiêu là hoàn thành đóng điện ngay trong năm 2025, tránh kéo dài tiến độ và lãng phí nguồn lực.

Kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy năng lực quản trị, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả của EVNSPC trong bối cảnh yêu cầu về tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật ngày càng cao.

Năm 2026 - Chủ động đi trước, đón đầu phát triển

Bước sang năm 2026, EVNSPC tiếp tục khẳng định tư duy chủ động, đi trước một bước, đặc biệt trong công tác đầu tư xây dựng. Theo kế hoạch, EVNSPC phấn đấu khởi công 77 công trình, đóng điện 83 công trình, với tổng vốn đầu tư khoảng 17.260 tỷ đồng, nhằm đi trước, đón đầu đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hai con số và đảm bảo cấp điện cho các khu công nghiệp, giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đặc biệt, trên cơ sở kế hoạch EVN giao, EVNSPC chủ động xây dựng mục tiêu điều hành nội bộ với yêu cầu cao hơn, phấn đấu đến ngày 30-4-2026 đóng điện 51 công trình, thiết thực chào mừng 51 năm xây dựng và phát triển Tổng công ty.

Phó Tổng giám đốc EVNSPC Lâm Xuân Tuấn (thứ 4 từ trái sang) cùng tổ nghiệm thu đóng điện công trình Xuất tuyến đường dây 110kV mạch kép từ trạm 220kV Năm Căn.

Đáng chú ý, ngay trong ngày đầu năm 2026, khi cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch, lãnh đạo và cán bộ, kỹ sư EVNSPC vẫn trực tiếp có mặt tại các công trình điện trọng điểm để động viên lực lượng thi công, bảo đảm dự án được triển khai an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trên các công trường, hàng trăm cán bộ quản lý, kỹ sư, công nhân thuộc các ban quản lý dự án, công ty điện lực thành viên và nhà thầu vẫn làm việc khẩn trương, thể hiện quyết tâm đưa các công trình về đích theo kế hoạch.

Với sự chung sức của tập thể cán bộ, người lao động, EVNSPC tiếp tục khẳng định vai trò là đơn vị nòng cốt của EVN, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển bền vững khu vực phía Nam.