EVN khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo 19/12/2025 11:08

(PLO)- Ngày 19-8, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức khởi công, khánh thành nhiều dự án, công trình điện để chào mừng chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV. Đáng chú ý, EVN khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Các công trình điện tiêu biểu được tổ chức Lễ khởi công khánh thành gồm có: Khánh thành, tổng kết phong trào thi đua liên kết xây dựng dự án Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình mở rộng; Khánh thành công trình Cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo; Khánh thành Dự án Nhà máy Điện mặt trời Phước Thái 2; Khởi công công trình Nhà máy Điện gió Hướng Phùng 1, Dự án Nhà máy Điện gió Công Hải 1 – Giai đoạn 2...

Ông Nguyễn Tài Anh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam dự lễ khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho Đặc khu Côn Đảo.

Quá trình thi công Dự án, EVN và các đơn vị trên công trường đã gặp rất nhiều khó, thách thức tưởng chừng như không thể vượt qua được, cụ thể như: Khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất thi công trên biển sóng to, gió lớn luôn trong tình trạng bất lợi; Thi công các đoạn tuyến nằm trong rừng phòng hộ, mặt bằng thi công rất hạn chế và phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định về bảo vệ rừng.

Đường thi công dài, dốc, khúc khuỷu; Khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đền bù thi công, công tác bàn giao khu vực biển; Khó khăn trong vận chuyển vật tư, vật liệu đến các vị trí thi công,….

Tuy vậy, ý thức được tầm quan trọng và ý nghĩa của Dự án, sự mong muốn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bà con nhân dân đặc khu Côn Đảo, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã luôn sát sao và có nhiều giải pháp kịp thời, quyết liệt trong công tác điều hành, đôn đốc, cùng với các nhà thầu nỗ lực vượt qua tất cả các khó khăn thách thức để hoàn thành Dự án vượt tiến độ đề ra.

Tại TP.HCM, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ban Quản lý dự án Điện 3 đã tổ chức Lễ khánh thành dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo tại đặc khu Côn Đảo.

Theo đại diện EVN, Đặc khu Côn Đảo là đảo tiền tiêu, có vị trí đặc biệt quan trọng trong bảo vệ quyền, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và có nhiều ý nghĩa trong lịch sử văn hóa, cách mạng dân tộc. Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội của Côn Đảo, nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng trưởng mạnh, dự kiến đến năm 2035, đặc khu Côn Đảo cần hơn 90 MW và năm 2045 cần hơn 114 MW nguồn điện.

Tuy nhiên, hiện tại Côn Đảo chỉ được cấp nguồn điện diesel có tổng công suất 11.820 kW, với mức công suất này chủ yếu đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và một phần nhỏ phục vụ kinh doanh, sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án Điện 3 là đại diện chủ đầu tư Dự án cấp điện từ điện lưới Quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là TP.HCM).

Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo.

Đây là Dự án lưới điện 110 kV có chiều dài 103,7 km với quy mô kết cấu hỗn hợp, lần đầu tiên được xây dựng ở Việt Nam để cấp điện từ lưới điện quốc gia với điểm đầu là Trạm biến áp 220/110 kV Vĩnh Châu (thuộc tỉnh Sóc Trăng cũ) vượt biển cung cấp điện cho đặc khu Côn Đảo. Tổng mức đầu tư: 4.923 tỉ đồng.

Dự án được triển khai thi công từ tháng 12-2024, đóng điện vào lúc 19h9 ngày 2-9-2025 và đóng điện xung kích thành công trạm biến áp 110kV Côn Đảo, phục vụ việc cấp điện từ điện lưới quốc gia cho đặc khu Côn Đảo vào lúc 4 giờ 5 phút ngày 4-9-2025.

"Việc đóng điện thành công dự án đã góp phần đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định cho đặc khu Côn Đảo, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và nâng cao đời sống người dân. Từ đó, thay thế các nguồn phát điện diesel tại chỗ, giảm chi phí sản xuất điện, hạn chế phát thải khí nhà kính, góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải và phát triển bền vững của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định năng lực triển khai các công trình năng lượng quy mô lớn, công nghệ hiện đại, trong điều kiện thi công phức tạp, khắc nghiệt trên biển", EVN thông tin.

Dịp này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đại diện liên danh nhà thầu còn trao tặng phần quà an sinh xã hội cho Quỹ khuyến học của đặc khu Côn Đảo với tổng giá trị là 500 triệu đồng.