Đặc khu Côn Đảo sẽ có 6 tuyến xe buýt điện vào tháng 12? 04/11/2025 06:00

(PLO)- Hiện trên địa bàn đặc khu Côn Đảo chưa có bến xe buýt, bến xe cố định, chưa có quỹ đất hạ tầng chuyên dùng cho bãi đỗ - trạm/trụ sạc buýt điện tại các vị trí phù hợp.

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản báo cáo UBND TP về công tác chuẩn bị mở tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn đặc khu Côn Đảo.

Người dân và du khách đều có nhu cầu đi xe buýt điện

Theo Sở Xây dựng, từ các yếu tố vị trí địa lý, kinh tế - xã hội, các điều kiện tự nhiên và qua khảo sát đánh giá thông số hoạt động của 6 tuyến xe buýt theo quy hoạch trên địa bàn đặc khu, Sở Xây dựng nhận thấy cần thiết mở mới các tuyến xe buýt điện nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách khi ghé thăm đảo.

Hiện trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo chưa có các bến xe buýt, bến xe cố định. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Đồng thời, việc mở các tuyến buýt điện sẽ khuyến khích người dân chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng thay cho phương tiện cá nhân, thúc đẩy giao thông xanh, đóng góp vào mục tiêu xây dựng dịch vụ du lịch sinh thái biển đảo chất lượng cao, hiện đại, có sức cạnh tranh với khu vực và quốc tế.

Việc công bố tuyến buýt điện trên địa bàn đặc khu sẽ tạo tiền đề lan tỏa việc chuyển đổi xanh, hướng đến nhân rộng đến địa bàn Cần Giờ và toàn TP.

Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn đặc khu Côn Đảo chưa có các bến xe buýt, bến xe cố định, chưa có quỹ đất hạ tầng chuyên dùng cho bãi đỗ – trạm/trụ sạc buýt điện tại các vị trí phù hợp.

Vì vậy, Sở Xây dựng cần được UBND TP quyết định chủ trương giao/cho thuê đất và giao đơn vị chuyên ngành quản lý, vận hành để bảo đảm tuyến hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả ngay khi công bố đưa tuyến vào khai thác.

Sẽ đưa xe buýt điện vào hoạt động trong tháng 12

Theo Sở Xây dựng, qua kết quả khảo sát và dự kiến sau điều chỉnh, 6 tuyến xe buýt có tổng cự ly hoạt động là 74,33 km, về cơ bản đã bao phủ khoảng 90% các tuyến đường giao thông tại đặc khu. Các tuyến sẽ giúp trung chuyển hành khách từ các đầu mối giao thông lớn như cảng Bến Đầm, sân bay Côn Đảo đi đến trung tâm đặc khu (chợ Côn Đảo).

Hành trình hoạt động của các tuyến buýt đảm bảo đáp ứng được nhu cầu đi lại, giao thương của người dân địa phương có nhu cầu di chuyển từ các khu dân cư Tây Bắc, khu dân cư phía Đông Nam, các trường học, trung tâm y tế dân quân y, khu chung cư công vụ, các khu lưu trú và các địa điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn.

Theo Sở Xây dựng, qua kết quả khảo sát và dự kiến sau điều chỉnh, 6 tuyến xe buýt có tổng cự ly hoạt động là 74,33 km. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Tổng lượng phương tiện đưa vào khai thác theo kế hoạch là 33 xe buýt điện phân bổ cho 6 tuyến. Chủng loại phương tiện theo đề xuất của đơn vị vận tải đảm nhận khai thác là dòng xe buýt sức chứa 28 chỗ (đứng và ngồi) và dòng xe buýt sức chứa 60 chỗ (đứng và ngồi) sử dụng năng lượng điện.

Dự kiến vào đầu tháng 12-2025, Sở Xây dựng dự kiến sẽ phối hợp nhà đầu tư đưa tuyến xe buýt điện số hiệu 173: Trung Tâm huyện Côn Đảo - Cỏ Ống đi vào hoạt động với các thông số sau: Điểm đầu tuyến: Chợ Côn Đảo. Điểm cuối tuyến: Sân bay Côn Đảo. Cự ly: 17,1 Km (điều chỉnh sau khảo sát). Thời gian hoạt động: từ 5 giờ đến 20 giờ. Thời gian 1 chuyến: 30 phút. Giãn cách giữa các chuyến: 15 phút.

Sở Xây dựng đã thống nhất lắp đặt trụ sạc trên phạm vi đất đường bộ tại vỉa hè sát công viên Nguyễn Đức Thuận và bãi xe cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương (các vị trí đỗ xe buýt đã được UBND đặc khu thống nhất).

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với UBND đặc khu để hướng dẫn thực hiện việc lắp đặt các trụ sạc điện. Đồng thời, qua khảo sát hiện trạng, có 3 vị trí quy hoạch đủ điều kiện làm bãi đỗ xe buýt.

Từ những nội dung trên, Sở Xây dựng đề xuất UBND TP.HCM một số nội dung.

Về bến, bãi đỗ xe buýt điện: Chấp thuận cho phép nhà đầu tư sử dụng 6 ô đỗ xe hiện hữu, vị trí tiếp giáp với đường Nguyễn Đức Thuận để đậu xe buýt để sạc điện. Việc này sẽ giao Sở Xây dựng hướng dẫn và cấp phép thi công, cấp phép sử dụng vỉa hè để lắp đặt các trụ sạc điện phục vụ cho các loại phương tiện ô tô điện các loại theo quy định.

Đồng thời giao UBND Đặc khu Côn Đảo quản lý bãi đỗ xe này trong thời gian hoàn tất thủ tục giao tài sản kết cấu hạ tầng.

Bãi đỗ xe cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương: Giao Sở VH-TT cho ý kiến đối với phương án bố trí bãi đỗ xe buýt kết hợp trạm/trụ sạc tại khu vực tiếp giáp Nghĩa trang Hàng Dương; rà soát ranh giới khoanh vùng bảo vệ di tích quốc gia đặc biệt, bảo đảm không xâm phạm chỉ giới bảo vệ, không ảnh hưởng giá trị văn hóa – lịch sử, cảnh quan và không gian tưởng niệm của di tích theo quy định Luật Di sản văn hóa.

Giao UBND đặc khu Côn Đảo phối hợp với nhà đầu tư lập hồ sơ giao/cho thuê đất với mục đích sử dụng đất công trình giao thông công cộng làm điểm đầu cuối, bãi đỗ xe buýt, lắp đặt trụ trạm sạc điện theo quy định.

Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục giao/cho thuê đất, cho phép nhà đầu tư được phép đậu các xe buýt điện tại vị trí bãi đỗ xe ở cổng sau Nghĩa trang Hàng Dương.