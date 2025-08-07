Đề xuất tổ chức 6 tuyến xe buýt điện cho đặc khu Côn Đảo 07/08/2025 16:00

(PLO)- Nhiều giải pháp về phát triển giao thông xanh, trong đó có dự kiến đưa 6 tuyến xe buýt điện vào phục vụ người dân, du khách được thông tin tại hội thảo khoa học với chủ đề "Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo"

Sáng 7-8, Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM phối hợp cùng đặc khu Côn Đảo tổ chức hội thảo khoa học trực tiếp và trực tuyến đến một số điểm cầu có chủ đề "Khởi động các chương trình chuyển đổi xanh tại đặc khu Côn Đảo”.

Chủ trì hội thảo là TS.Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM; ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo cùng các nhà khoa học, chuyên gia đến từ các trường Đại học, viện nghiên cứu, hiệp hội, cơ quan quản lý Nhà nước, cá nhân hoạt động thực tiễn sinh sống và làm việc tại Côn Đảo

Mỗi du khách là một đại sứ quảng bá nét thú vị riêng của Côn Đảo

Mở đầu hội thảo, ông Lê Anh Tú, Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, ghi nhận và đánh giá cao chủ đề, ý nghĩa của hội thảo khoa học đặt ra cho sự phát triển bền vững của Côn Đảo.

Theo ông Tú, trước thời điểm sáp nhập, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã xây dựng nhiều chương trình chuyển đổi xanh, đề án kinh tế tuần hoàn cho Côn Đảo. Từ năm 2024, Côn Đảo đã triển khai đề án với 19 nhiệm vụ, đến nay đã hoàn thành 15 nhiệm vụ.

Trong các nhiệm vụ đã hoàn thành có những kết quả nổi bật như xử lý nước thải mang tính tuần hoàn, du khách khi đến Côn Đảo sẽ hạn chế không sử dụng các sản phẩm nhựa, túi nilon mà dùng các sản phẩm tái chế; sử dụng “giỏ lễ xanh” khi viếng tại Nghĩa trang Hàng Dương…

Quang cảnh hội thảo được truyền trực tuyến đến một số điểm cầu. Ảnh: LÝ HUYỀN

Ông Tú mong muốn mỗi đại biểu, du khách đến đảo sẽ trở thành một đại sứ để lan tỏa tinh thần Côn Đảo xanh không chỉ ở độ che phủ rừng, không phải xanh vì nước biển mà xanh từ tiềm thức, hành động, thói quen. Đây là một điều thú vị khi đến với Côn Đảo, cũng là một bản sắc riêng của Côn Đảo.

Côn Đảo được định hướng phát triển đảo xanh, đảo thông minh. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Chia sẻ điều này, TS.Trương Minh Huy Vũ cho biết trong buổi làm việc với đặc khu Côn Đảo (25-7), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cũng đã định hướng là Côn Đảo phát triển theo hướng đảo xanh, đảo thông minh.

Từ đó, cần làm rõ các vấn đề về giao thông xanh, xử lý rác thải, các khu dân cư xanh, cộng đồng du lịch, tín chỉ Carbon… để xây dựng một thương hiệu du lịch mới cho Côn Đảo. Vì vậy rất cần có các ý kiến đóng góp, hiến kế của chuyên gia, nhà khoa học, trong đó cụ thể như vấn đề giao thông xanh cho Côn Đảo.

Nhiều giải pháp về giao thông xanh cho đảo ngọc

Phát biểu ý kiến tại hội thảo, PGS.TS Phan Thục Anh - Trường Đại học VinUni có báo cáo tham luận, phát biểu về chuyển đổi xanh và phát triển bền vững đặc khu Côn Đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo PGS.TS Phan Thục Anh, Côn Đảo đang bước vào một giai đoạn phát triển với một sứ mệnh rất đặc biệt, đó là trở thành “Hòn đảo Di sản Carbon Thấp” không chỉ ở Việt Nam mà với mong muốn đạt ở đẳng cấp quốc tế.

Dự kiến 6 tuyến xe bus điện tại đặc khu Côn Đảo gồm: Tuyến sân bay Côn Đảo về trung tâm đặc khu; Tuyến cảng Bến Đầm về trung tâm đặc khu; Tuyến khu vực trung tâm phục vụ người dân Côn Đảo; Tuyến nối khu vực trung tâm với phía Tây Bắc Côn Đảo; Tuyến nối khu vực Tây Bắc – Đông Nam phục vụ cho người dân Côn Đảo đi đến các cơ quan hành chính đặc khu hàng ngày; Tuyến đi qua các khu du lịch để phục vụ du khách.

Côn Đảo không phát triển bằng mọi giá mà sẽ chọn theo con đường phát triển thuận theo tự nhiên, gìn giữ di sản và tiên phong trong chuyển đổi xanh...

Các trụ cột chuyển đổi xanh Côn Đảo gồm giao thông xanh, năng lượng bền vững, kinh tế biển xanh và du lịch chất lượng cao. Trong đó, phương tiện giao thông sẽ chuyển qua xe điện vào năm 2030. Côn Đảo cũng tiên phong trong sử dụng năng lượng điện mặt trời, điện gió, tích trữ thông minh, hướng tới tự chủ, sạch và ổn định…

Các chuyên gia định hướng Côn Đảo phát triển thuận theo tự nhiên, gìn giữ di sản và tiên phong trong chuyển đổi xanh. Ảnh minh họa: KN

Tiến sĩ Vũ Minh Tâm chuyên gia về giao thông xanh chia sẻ thêm, hiện nay nhu cầu khách du lịch đến Côn Đảo tăng cao. Điều này sẽ làm tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ, môi trường của Côn Đảo.

Về giải pháp, TS Tâm khuyến nghị cần chú ý, tích hợp 5 yếu tố gồm: Chính sách và quản lý giao thông xanh; Phương tiện giao thông xanh; Hạ tầng năng lượng và CNTT cho giao thông; Giao thông công cộng, chia sẻ và chủ động; Sự tham gia của người dân, du khách và doanh nghiệp.

Trong đó giải pháp cụ thể là cần sớm ban hành ngay là các chính sách về quản lý giao thông xanh, chuyển đổi xe điện; phát triển về hạ tầng, giao thông công cộng và chia sẻ.

Ngoài ra, cần chuyển đổi xe xăng sang xe điện bao gồm cả xe máy và ô tô, đặc biệt là xe bus và kinh doanh vận tải, đi kèm với đó là chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư để hiệu quả hơn.

Hướng tới các phương tiện hoạt động trên địa bàn đặc khu Côn Đảo sử dụng điện, năng lượng sạch. Ảnh minh họa: TRÙNG KHÁNH

Về giao thông xanh tại Côn Đảo, ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) thông tin, việc phát triển giao thông xanh tại Côn Đảo là một phần trong chuyển đổi giao thông xanh thuộc đề án kiểm soát khí thải đối với các phương tiện giao thông do thành phố giao trung tâm nghiên cứu.

Các chính sách khung, cơ sở pháp lý về phát triển giao thông xanh tại Côn Đảo hiện đã có. Qua khảo sát, Côn Đảo có khoảng 8.000 phương tiện xe gắn máy 2 bánh và trên 400 ô tô cá nhân, phương tiện giao thông công cộng như xe buýt tại Côn Đảo chưa có.

Sơ đồ tuyến xe buýt điện dự kiến tại đặc khu Côn Đảo. Ảnh chụp lại: TK

Ông Bảo đề xuất có chính sách phát triển xe buýt sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn Côn Đảo. Về kinh tế cần có các giải pháp hỗ trợ chuyển đổi xe cá nhân sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang điện, năng lượng sạch; chính sách thu mua xe 2 bánh sử dụng xe xăng của người dân… Ngoài ra, trung tâm đã đề xuất mở mới 6 tuyến xe bus điện (xe khoảng 30-40 chỗ) tại đặc khu Côn Đảo

“Các tuyến sẽ có lộ trình, điểm dừng, trụ dừng, nhà chờ cụ thể. Sau hội thảo, chúng tôi cũng sẽ đăng ký làm việc với các đơn vị liên quan để khảo sát hạ tầng giao thông, bến bãi cụ thể của 6 tuyến xe. Sau khảo sát sẽ xây dựng kế hoạch, đề xuất bố trí vốn đầu tư đồng bộ hạ tầng cho các tuyến. Ông Phạm Vương Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm quản lý giao thông công cộng TP.HCM

Theo ông Bảo, hiện Sở Xây dựng đang rà soát các quy hoạch, trong đó có quy hoạch hạ tầng giao thông, bến bãi của Côn Đảo để cập nhật, đề nghị đặc khu phối hợp.

Tuyến từ sân bay vào trung tâm, Bộ Xây dựng đã có chủ trương thống nhất. 6 tuyến này cũng đã được thông qua danh mục mạng lưới tuyến, hiện chỉ cần đầu tư, cải tạo hạ tầng đồng bộ là lựa chọn đơn vị khai thác, đầu tư xe điện năng lượng xanh.

Sau khi nghe ý kiến các chuyên gia, TS. Trương Minh Huy Vũ ghi nhận và khẳng định sẽ đưa vào trong dự thảo đề án trình thành phố; chuyển một phần cho đặc khu Côn Đảo để đưa những vấn đề trên vào dự thảo báo cáo chính trị, chương trình hành động của đặc khu nhiệm kỳ tới.