Mời chuyên gia quốc tế hỗ trợ làm các dự án đường sắt trọng điểm 02/01/2026 19:47

(PLO)- Bộ Xây dựng thành lập Ban Chỉ đạo, huy động chuyên gia trong nước và quốc tế để triển khai các dự án đường sắt kết nối Trung Quốc, dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo của Bộ Xây dựng triển khai dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt kết nối Trung Quốc gồm Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Đồng Đăng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

Theo quyết định, Bộ trưởng Trần Hồng Minh làm Trưởng Ban Chỉ đạo đối với cả hai dự án. Phó Trưởng Ban là các Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các vụ, cục, ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng; đại diện các bộ, ngành liên quan và Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.

Cùng với Ban Chỉ đạo, Bộ Xây dựng thành lập tổ chuyên gia để hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Thành phần tổ chuyên gia gồm các công chức, viên chức, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng và phụ trách các lĩnh vực liên quan đến đường sắt.

Nhiều dự án đường sắt hiện đại sẽ được đầu tư trong nhiệm kỳ tới. Ảnh minh họa sử dụng công nghệ AI

Ngoài ra, tổ chuyên gia còn có sự tham gia của các chuyên gia kỹ thuật, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao trong lĩnh vực đường sắt, đã từng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp xây dựng hoặc vận hành đường sắt, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát các công trình đường sắt.

Thành phần tổ chuyên gia cũng bao gồm giảng viên, nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu trong lĩnh vực đường sắt. Đặc biệt, Bộ Xây dựng mời các chuyên gia quốc tế có năng lực, kinh nghiệm tham gia hỗ trợ xây dựng và vận hành đường sắt, trong đó tập trung vào tư vấn chuyển giao công nghệ và phát triển công nghiệp đường sắt.

Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là nghiên cứu, triển khai thực hiện các phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến các dự án đường sắt, qua đó bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của các dự án.