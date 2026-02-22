Người dân mang theo quà quê đổ về ga Sài Gòn sau kỳ nghỉ Tết 22/02/2026 09:26

(PLO)- Mỗi ngày có khoảng 16-17 chuyến tàu về ga Sài Gòn đưa khách quay trở lại TP.HCM, ngành đường sắt phối hợp chặt chẽ với công an địa phương để đảm bảo an toàn cho hành khách.

Từ ngày 20-2 (tức mùng 4 tháng Giêng), ga Sài Gòn bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm đón hành khách từ các tỉnh thành quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Để đảm bảo trật tự, đơn vị vận tải đường sắt đã triển khai hàng loạt phương án bảo vệ và hỗ trợ hành khách tại ga.

Hành khách xuống ga Sài Gòn từ tàu SE7 (Hà Nội - TP.HCM) vào ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết). Ảnh: ANH TUẤN

Ghi nhận tại ga Sài Gòn, lượng khách đổ về ngày càng đông, mỗi ngày có khoảng 5.000 đến 7.000 hành khách quay trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài. Theo kế hoạch, ngành đường sắt sẽ chào đón 16-17 chuyến tàu kết thúc hành trình tại ga Sài Gòn.

Tại các lối ra của ga Sài Gòn, hình ảnh dễ nhận thấy nhất là những gương mặt dù còn vương chút mệt mỏi sau chuyến tàu dài nhưng đều đầy ắp hành lý trên tay. Không chỉ là những chiếc vali kéo hiện đại, nhiều người dân còn mang theo những thùng xốp dán kín băng keo, những bao tải chứa đầy đặc sản quê nhà. Đội ngũ nhân viên xe đẩy, taxi cũng đã túc trực sẵn sàng đón và phục vụ hành khách.

Để đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), ngành đường sắt đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc duy trì đủ quân số, thường trực tại các vị trí.

Hành khách luôn được nhắc nhở khách về khoảng cách khe hở giữa tàu và sân ke để đảm bảo an toàn khi xuống tàu. Ảnh: ANH TUẤN

Đáng chú ý, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, nhà ga chỉ tổ chức kiểm soát thẻ lên tàu tại cửa kiểm soát đối với khách vào ga đi tàu, không tổ chức kiểm soát vé đối với hành khách xuống tàu ra ga. Điều này giúp giải tỏa nhanh lượng khách tập trung tại sảnh, tránh ùn tắc cục bộ.

Để đảm bảo an toàn, an ninh tại các khu vực hành khách xuống ga, ngành đường sắt đã phối hợp cùng Công an Phường Nhiêu Lộc, Dĩ An (TP.HCM), phường Trấn Biên (tỉnh Đồng Nai) thường trực và hỗ trợ giải quyết đối với các trường hợp gây mất ANTT trong quá trình thực hiện kiểm soát vé vào ga. Đồng thời, triển khai phương án bảo đảm an toàn tài sản, chống cò mồi chợ đen và trộm cắp, móc túi trong khu vực ga.

Không chỉ tại sảnh ga, công tác đảm bảo an toàn ngay tại sân ke (khu vực tàu dừng) cũng được thắt chặt. Lực lượng Đội 2 Đường sắt (P6 – C08) đã được đề nghị phối hợp để giữ gìn trật tự tại khu vực này.

Hành khách lỉnh kỉnh đồ đạc bên người khi trở lại TP.HCM. Ảnh: ANH TUẤN

Bên cạnh đó, đối với đội ngũ nhân viên phục vụ, Đoàn Tiếp viên Đường sắt Sài Gòn và Hà Nội được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình đón khách. Cụ thể:

Trường hợp tàu vào ga trễ: Nhân viên kỹ thuật phải mở máy phát điện trước khi tàu vào ga; tiếp viên phụ trách từng toa phải có mặt tại vị trí để kịp thời mở cửa đón khách.

Hỗ trợ hành khách xuống tàu: Tiếp viên đứng tại cửa toa xe cho đến khi hành khách cuối cùng xuống tàu. Đặc biệt lưu ý, nhắc nhở khách về khoảng cách khe hở giữa tàu và sân ke, chú trọng hỗ trợ người già và trẻ em, nhất là các chuyến tàu về vào ban đêm.

Tăng cường nhân sự: Tại các ga trung chuyển như Dĩ An, Biên Hòa, Trưởng tàu sẽ kiểm tra thực tế lượng khách để bố trí thêm nhân viên mở cùng lúc 2 cửa toa, giúp người dân xuống tàu nhanh chóng, thuận tiện.

Bên cạnh công tác ANTT, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng được đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo một an toàn cho người dân quay trở lại TP.HCM.