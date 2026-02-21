Dòng người từ miền Tây trở lại TP.HCM, quốc lộ 1 nghẹt cứng, có lúc phải chặn lối vào cao tốc

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đồng loạt trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày đã tạo nên áp lực cực lớn lên các tuyến huyết mạch. Quốc lộ 1 qua Đồng Tháp, Tây Ninh ùn ứ, trong khi tuyến Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.
Ghi nhận từ đầu giờ chiều đến hơn 19 giờ 30 cùng ngày, lượng phương tiện hướng về TP.HCM tăng đột biến. Trước nguy cơ tê liệt trên tuyến chính, lực lượng CSGT buộc phải điều tiết giao thông, tạm thời chặn xe vào cao tốc tại một số nút giao, yêu cầu tài xế di chuyển theo lộ trình thay thế.
Việc hạn chế phương tiện lên cao tốc khiến nhiều tài xế sau khi vượt qua các “điểm nóng” như Cái Bè, Cai Lậy (Đồng Tháp), cầu Bến Lức (Tây Ninh) lại tiếp tục chật vật tìm đường vòng để quay lại trục chính.
Áp lực đặc biệt căng thẳng tại ngã tư Đồng Tâm - nơi cùng lúc tiếp nhận hai luồng xe lớn: một từ hướng cầu Rạch Miễu đổ về, một từ phía Cần Thơ lên. Hai dòng xe “hội quân” khiến giao thông khu vực gần như đứng bánh.
Để giải tỏa, lực lượng chức năng chặn hướng từ cầu Rạch Miễu vào cao tốc, điều tiết xe rẽ phải vào Quốc lộ 1 về phía ngã ba Trung Lương.
Không chỉ trên tuyến chính, nhiều tuyến đường nhỏ quanh nút giao Thân Cửu Nghĩa và đường dẫn khu công nghiệp Long Giang cũng ken đặc ô tô. Hàng dài xe len lỏi qua các lối phụ để “tìm cửa” lên cao tốc.
Do nhiều tài xế lạ đường, dễ đi nhầm lối trong nỗ lực né kẹt xe, người dân địa phương đã tự dựng các biển hướng dẫn chỉ đường vào cao tốc. Hành động nghĩa tình này phần nào giúp dòng xe lưu thông trật tự hơn.
Càng về cuối ngày, lượng ô tô và xe máy từ miền Tây đổ về hướng TP.HCM càng dày đặc. Dưới nắng gắt và khói bụi, lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động túc trực 100% quân số tại các điểm nóng, liên tục phân luồng, điều tiết giao thông. Nỗ lực được đẩy lên mức cao nhất nhằm giảm thiểu ùn tắc, bảo đảm người dân trở lại TP an toàn, khép lại kỳ nghỉ Tết trong trật tự.