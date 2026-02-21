Dòng người từ miền Tây trở lại TP.HCM, quốc lộ 1 nghẹt cứng, có lúc phải chặn lối vào cao tốc 21/02/2026 22:04

(PLO)- Ghi nhận từ đầu giờ chiều đến hơn 19 giờ 30 mùng 5 Tết, hàng nghìn phương tiện từ miền Tây trở lại TP.HCM khiến Quốc lộ 1 và cao tốc quá tải, giao thông nhiều nơi quá tải.

Chiều 21-2 (mùng 5 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh miền Tây đồng loạt trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ dài ngày đã tạo nên áp lực cực lớn lên các tuyến huyết mạch. Quốc lộ 1 qua Đồng Tháp, Tây Ninh ùn ứ, trong khi tuyến Cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận quá tải khiến giao thông ùn ứ. Ảnh: MXH

Ghi nhận từ đầu giờ chiều đến hơn 19 giờ 30 cùng ngày, lượng phương tiện hướng về TP.HCM tăng đột biến. Trước nguy cơ tê liệt trên tuyến chính, lực lượng CSGT buộc phải điều tiết giao thông, tạm thời chặn xe vào cao tốc tại một số nút giao, yêu cầu tài xế di chuyển theo lộ trình thay thế.

Lực lượng CSGT tỉnh Đồng Tháp điều tiết giao thông ở ngã tư Đồng Tâm. Ảnh: MT

Việc hạn chế phương tiện lên cao tốc khiến nhiều tài xế sau khi vượt qua các “điểm nóng” như Cái Bè, Cai Lậy (Đồng Tháp), cầu Bến Lức (Tây Ninh) lại tiếp tục chật vật tìm đường vòng để quay lại trục chính.

Ngã tư Đồng Tâm trên quốc lộ 1 quá tải khiến giao thông liên tục ùn ứ ngày mùng 5 Tết. Ảnh:MT

Áp lực đặc biệt căng thẳng tại ngã tư Đồng Tâm - nơi cùng lúc tiếp nhận hai luồng xe lớn: một từ hướng cầu Rạch Miễu đổ về, một từ phía Cần Thơ lên. Hai dòng xe “hội quân” khiến giao thông khu vực gần như đứng bánh.

Dòng xe từ cầu Rạch Miễu 2 hướng ra quốc lộ 1, lên cao tốc ùn ứ kéo dài. Ảnh: MT

Để giải tỏa, lực lượng chức năng chặn hướng từ cầu Rạch Miễu vào cao tốc, điều tiết xe rẽ phải vào Quốc lộ 1 về phía ngã ba Trung Lương.

Không chỉ trên tuyến chính, nhiều tuyến đường nhỏ quanh nút giao Thân Cửu Nghĩa và đường dẫn khu công nghiệp Long Giang cũng ken đặc ô tô. Hàng dài xe len lỏi qua các lối phụ để “tìm cửa” lên cao tốc.

Dòng người từ miền Tây trở lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết càng đông khi về chiều. Ảnh: HUỲNH DU

Do nhiều tài xế lạ đường, dễ đi nhầm lối trong nỗ lực né kẹt xe, người dân địa phương đã tự dựng các biển hướng dẫn chỉ đường vào cao tốc. Hành động nghĩa tình này phần nào giúp dòng xe lưu thông trật tự hơn.

Hàng ngàn xe máy và ô tô chen nhau trên quốc lộ 1 đoạn qua địa phận phường Long An, tỉnh Tây Ninh, ghi nhận lúc 18h Ảnh: HUỲNH DU

Trên quốc lộ 62 (Tây Ninh), dòng xe từ miền Tây trở lại TP.HCM cũng đông dần vào buổi chiều cùng ngày. Ảnh: HUỲNH DU

Dòng xe kéo dài trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: HUỲNH DU

Càng về cuối ngày, lượng ô tô và xe máy từ miền Tây đổ về hướng TP.HCM càng dày đặc. Dưới nắng gắt và khói bụi, lực lượng CSGT phối hợp cùng Cảnh sát cơ động túc trực 100% quân số tại các điểm nóng, liên tục phân luồng, điều tiết giao thông. Nỗ lực được đẩy lên mức cao nhất nhằm giảm thiểu ùn tắc, bảo đảm người dân trở lại TP an toàn, khép lại kỳ nghỉ Tết trong trật tự.