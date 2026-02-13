Người dân về miền Tây nghỉ Tết bị ùn ứ ngay cửa ngõ Tây Ninh 13/02/2026 18:35

(PLO)- Hàng chục ngàn người từ TP.HCM mang theo hành lý đổ về miền Tây khiến các cửa ngõ qua địa phận Tây Ninh đông nghẹt người và xe.

Chiều 13-2, hàng ngàn người dân đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM và các tỉnh miền Đông đã lên đường về miền Tây đón Tết Bính Ngọ 2026.

Trên tuyến Quốc lộ 1 hướng từ TP.HCM đi các tỉnh miền Tây qua địa phận Tây Ninh, phương tiện đông dần lên vào chiều tối. Tuy vậy, tình hình giao thông vẫn ổn định, các phương tiện di chuyển chậm.

Ghi nhận lúc 8h sáng, phương tiện từ TP.HCM qua ngã tư Long Kim đã đông dần.

Hướng từ TP.HCM về qua cầu Bến Lức vào buổi sáng đã đông, các phương tiện di chuyển chậm.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển về miền Tây.

Ghi nhận lúc 16h, lưu lượng các phương tiện di chuyển ngày càng đông khiến các cửa ngõ hướng về tỉnh Tây Ninh ùn ứ nhẹ.

Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau kéo dài qua cầu Bến Lức.

Anh Lê Thanh Phong (40 tuổi, quê Sóc Trăng) chia sẻ: “Tôi đi từ Bình Dương để về Sóc Trăng nhưng khi đến ngã tư Long Kim đến thì lại bị kẹt, ùn ứ nhẹ nhưng vẫn di chuyển chậm".

Càng về chiều lưu lượng xe từ TP.HCM về miền Tây qua cầu Bến Lức đến ngã tư Nhựt Chánh rất đông.

Lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh phải liên tục điều tiết giao thông qua ngã tư Nhựt Chánh.

"Những đoạn bị ùn ứ đa số ở các chốt đèn đỏ, mọi năm còn leo lề rồi tranh thủ qua những chỗ ùn ứ nhưng năm nay không ai dám chạy lên lề nên xe dồn nhiều. Dồn thế này chắc nữa đêm mới về tới quê" - anh Phong nói.

Ùn ứ nhẹ, khiến nhiều người mệt mỏi tấp vào lề nghỉ ngơi hoặc mua nước uống để uống rồi tiếp tục hành trình về quê

Trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Long An (Tây Ninh) các phương tiện nối đuôi kéo dài tại nút giao với quốc lộ 62.

Càng về tối, lượng xe cộ lưu thông trên tuyến đường này càng tăng dần lên. Trẻ em cùng cha mẹ vật vã nhích từng chút một để di chuyển.