Sở Xây dựng TP Huế nói về thông tin cấm xe rơ moóc trên Quốc lộ 49 06/03/2026 19:22

(PLO)- Sở Xây dựng TP Huế khẳng định thông tin cấm xe tải trọng lớn trên Quốc lộ 49 là không chính xác

Trước những thông tin về việc cấm xe sơ mi rơ moóc và xe tải trọng lớn trên Quốc lộ 49, lãnh đạo Sở Xây dựng TP Huế đã chính thức lên tiếng khẳng định hiện chưa có bất kỳ quy định hay quyết định cấm nào được ban hành.

Xe có trọng tải lớn lưu thông trên Quốc lộ 49.

Quốc lộ 49 với chiều dài 78 km là tuyến đường quan trọng trong hành lang kinh tế Đông - Tây, kết nối Việt Nam - Lào và các khu vực miền núi A Lưới về đồng bằng TP Huế.

Thời gian qua, tuyến đường này ghi nhận mật độ phương tiện gia tăng. Đặc biệt là các xe đầu kéo chở than, quặng từ cửa khẩu La Lay (Quảng Trị) qua đường Hồ Chí Minh về các cảng biển.

Với đặc thù địa hình đèo dốc, nhiều khúc cua hẹp, việc xe tải trọng lớn lưu thông liên tục đã tạo áp lực không nhỏ lên kết cấu hạ tầng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước thông tin về việc Sở Xây dựng tham mưu cấm xe sơ mi rơ moóc và xe tải từ bốn trục trở lên trên toàn tuyến, ông Lê Công Diễn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã có những thông tin tại họp báo thường kỳ của UBND TP Huế.

Ông Diễn cho biết, trước đó do các đợt mưa lũ kéo dài gây sạt lở và hư hỏng tại nhiều điểm xung yếu. Sở Xây dựng đã từng báo cáo đề xuất tạm thời hạn chế một số loại xe sơ mi rơ moóc dài, tải trọng lớn để bảo vệ kết cấu hạ tầng trong lúc chờ kiểm tra.

Hiện nay, sau khi mưa lũ kết thúc, các đơn vị chuyên môn đã tiến hành kiểm tra lại địa chất. Điều kiện hạ tầng đã ổn định, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông bình thường.

Lãnh đạo Sở Xây dựng khẳng định, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ quy định hay quyết định cấm nào đối với xe sơ mi rơ moóc trên tuyến Quốc lộ 49.

Đại diện Sở Xây dựng cũng giải thích thêm về quy trình quản lý giao thông. Sở này lưu ý các quy định cấm tải trọng thường chỉ áp dụng mang tính đặc thù cho các công trình cầu yếu, thay vì áp dụng đại trà cho toàn bộ chiều dài một tuyến đường bộ.

Hiện nay, UBND TP Huế vẫn đang chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục giám sát, đánh giá tình hình thực tế. Để đảm bảo cân bằng giữa nhu cầu lưu thông hàng hóa và an toàn giao thông trên tuyến huyết mạch này.