Bãi giữ xe metro số 1 quá tải, TP.HCM tính phương án mở rộng, xây thêm 23/10/2025 18:28

Chiều 23-10, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, đã thông tin về tình trạng bãi giữ xe của metro số 1 đang bị quá tải.

Ông Nguyễn Kiên Giang, Phó Trưởng phòng Quản lý bảo trì và khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM. Ảnh: LÊ THOA

Theo phản ánh của phóng viên, các bãi giữ xe của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) luôn trong tình trạng quá tải, nhiều nơi để bảng “ngưng nhận xe” lúc sáng sớm.

Thực trạng này ghi nhận ở nhiều ga: Bến Thành, Bình Thái, Khu Công nghệ cao, Suối Tiên, Đại học Quốc gia... đã gây khó khăn cho người dân đi metro.

Trao đổi về nội dung này, ông Nguyễn Kiên Giang cho biết hiện nay, dọc tuyến metro có 10 bãi giữ xe tại các vị trí nhà ga với tổng diện tích khoảng 4.500 m².

Các bãi giữ xe đang quá tải. Ảnh: P.NHI

Đồng thời, có năm bãi đỗ xe cá nhân tại khu vực lân cận nhà ga (Văn Thánh, Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long, Bình Thái) với tổng diện tích khoảng 5.472 m² và hai bãi dừng đỗ phương tiện công cộng (xe buýt, taxi...) diện tích khoảng 3.260 m².

Theo ông Giang, do nhu cầu sử dụng metro gia tăng, một số nhà ga như Thủ Đức, Khu Công nghệ cao, Đại học Quốc gia, Suối Tiên đã xuất hiện tình trạng thiếu chỗ gửi xe.

“Hiện Sở Xây dựng đang phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đề xuất phương án mở rộng, xây dựng thêm bãi giữ xe, báo cáo UBND TP.HCM xem xét” – ông Giang thông tin.