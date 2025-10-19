Khi nào lắp thang máy tại các cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1?

Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt đô thị số 1 (MAUR) đã có báo cáo Sở Tài chính về tình hình triển khai dự án metro số 1. Trong đó, MAUR nêu những khó khăn vướng mắc của dự án.
Cụ thể, dự án metro số 1 vẫn còn tồn đọng một số vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các nhà thầu chính. Hiện MAUR đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan và thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM để giải quyết.
MAUR cũng cho biết các khó khăn, vướng mắc nhà thầu gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục Tòa nhà văn phòng Công ty O&M.
MAUR cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục giải quyết các vướng mắc, các khiếu nại, khiếu kiện. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ Công ty HURC1 trong quá trình vận hành khai thác; phối hợp nhà thầu, Công ty HURC1 sửa chữa khiếm khuyết, khắc phục các vấn đề liên quan đến vận hành.
Đối với việc lắp đặt thang máy tại các cầu bộ hành kết nối với tuyến metro số 1, MAUR cho biết đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đó, ngày 7-10, Sở Xây dựng đã có quyết định phê duyệt dự án này.
Thời gian tới, MAUR sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
MAUR cũng cho biết tiến độ dự án tăng cường mảng xanh dọc Xa lộ Hà Nội bị ảnh hưởng do một số nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc điều chỉnh thiết kế, thời gian thực hiện dự án, các vướng mắc về mặt bằng dự án, phối hợp triển khai.
Dự án đã được điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán thẩm định nội dung điều chỉnh thiết kế xây dựng. Dự kiến kết thúc vào quý IV-2025.
MAUR sẽ phối hợp với các nhà thầu thực hiện nghiệm thu hoàn thành thi công và đưa dự án vào giai đoạn quyết toán, kết thúc dự án.