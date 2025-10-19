Khi nào lắp thang máy tại các cầu vượt bộ hành tuyến metro số 1? 19/10/2025 12:08

(PLO)- Hiện tại các cây cầu bộ hành kết nối với tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vẫn chưa được lắp đặt thang máy.

Mới đây, Ban Quản lý Đường sắt đô thị số 1 (MAUR) đã có báo cáo Sở Tài chính về tình hình triển khai dự án metro số 1. Trong đó, MAUR nêu những khó khăn vướng mắc của dự án.

Cụ thể, dự án metro số 1 vẫn còn tồn đọng một số vướng mắc, khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến các nhà thầu chính. Hiện MAUR đang tích cực phối hợp các đơn vị liên quan và thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM để giải quyết.

Hiện tại các cây cầu bộ hành kết nối với tuyến metro số 1 vẫn chưa được lắp đặt thang máy.. Ảnh: ĐT

MAUR cũng cho biết các khó khăn, vướng mắc nhà thầu gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện đã gây ảnh hưởng đến tiến độ thi công hạng mục Tòa nhà văn phòng Công ty O&M.

MAUR cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là tiếp tục giải quyết các vướng mắc, các khiếu nại, khiếu kiện. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ Công ty HURC1 trong quá trình vận hành khai thác; phối hợp nhà thầu, Công ty HURC1 sửa chữa khiếm khuyết, khắc phục các vấn đề liên quan đến vận hành.

Đối với việc lắp đặt thang máy tại các cầu bộ hành kết nối với tuyến metro số 1, MAUR cho biết đã trình Sở Xây dựng thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo đó, ngày 7-10, Sở Xây dựng đã có quyết định phê duyệt dự án này.

Thời gian tới, MAUR sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công xây dựng và lắp đặt thang máy tại các cầu vượt bộ hành để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.