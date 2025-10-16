Metro số 2 có thể khởi công 1 số hạng mục vào cuối năm 2025 16/10/2025 08:39

(PLO)- TP.HCM đang triển khai một số thủ tục để có thể khởi công một số hạng mục dự án metro số 2 vào cuối năm 2025.

Ban Quản lý Đường sắt đô thị (MAUR) vừa có văn bản gửi Sở Tài chính báo cáo tình hình thực hiện dự án metro tại TP.HCM. Trong đó, dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có thể được khởi công một số hạng mục vào cuối năm 2025.

Theo MAUR đến nay, dự án metro số 2 đã có 100% mặt bằng. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật như điện, cấp nước, thoát nước, biển báo, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, cây xanh; viễn thông đang triển khai tại 12/12 vị trí.

Dự án metro số 2 có 8 gói thầu xây lắp chính. Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng tòa nhà văn phòng và các công trình phụ trợ tại depot Tham Lương và 7 gói thầu chính còn lại đang được cập nhật, rà soát điều chỉnh.

Dự án metro số 2 đã có 100% mặt bằng. Ảnh: ĐT

Hiện dự án đang được thực hiện các thủ tục như kết thúc chủ trương đầu tư dự án bằng nguồn vốn ODA và chuyển toàn bộ nguồn vốn ODA sang đầu tư công từ ngân sách TP. Dự án cũng bổ sung quy mô bao gồm công trình kết nối đồng bộ tuyến metro số 1, số 2 tại ga trung tâm Bến Thành. Đồng thời, dự án metro số 2 sẽ áp dụng cơ chế đặc thù, đặc biệt của Nghị quyết số 188/2025/QH15 để thực hiện.



MAUR đã có công văn kiến nghị UBND TP báo cáo Bộ Tài chính về đề xuất giao kế hoạch đầu tư công vốn Ngân sách Trung ương (vốn nước ngoài) cho dự án.

Đối với công tác điều chỉnh dự án, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế: TP tiếp tục phối hợp nhà thầu quản lý, triển khai thi công các hạng mục di dời hạ tầng kỹ thuật.



Đồng thời, MAUR cũng sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện các thủ tục để chuyển đổi nguồn vốn và công tác thu xếp vốn của dự án; Lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng gói thầu Tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh,...

Tiếp tục phối hợp các Sở liên quan hoàn thành các thủ tục nhằm có thể khởi công một số hạng mục trong năm 2025.

