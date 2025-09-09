Được tháo nút thắt, Metro số 2 sẵn sàng khởi công 09/09/2025 11:47

(PLO)- Sau thời gian dài đình trệ, tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) đã tìm được đơn vị tư vấn mới, tạo tiền đề quan trọng để dự án có thể khởi công vào cuối năm 2025.

Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM (MAUR) vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, thiết kế FEED và tổ chức đấu thầu cho tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Nhiều năm trầy trật chọn tư vấn

Tuyến metro số 2 (Bến Thành – Tham Lương) với tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỉ đồng được phê duyệt từ năm 2010, song do nhiều vướng mắc kéo dài, tiến độ dự án liên tục bị lùi và hiện được xác định hoàn thành vào năm 2030. TP.HCM cũng đã quyết định chuyển sang sử dụng nguồn vốn đầu tư công thay cho vốn ODA, đồng thời đặt mục tiêu khởi công vào cuối năm 2025.

Đến nay, dự án tuyến metro số 2 mới chỉ hoàn thành gói thầu CP1 liên quan đến xây dựng trụ sở depot Tham Lương. Trước đó, hợp đồng với tư vấn cũ bị đình chỉ từ năm 2018, dẫn đến hàng loạt thủ tục quan trọng như: gia hạn các khoản vay, ký kết vay mới với các nhà tài trợ quốc tế, đấu thầu các gói thầu chính… đều bị gián đoạn.

Đến năm 2022, hợp đồng này chính thức bị chấm dứt. Sau khi chuyển đổi hình thức sang đầu tư công, MAUR đã tiến hành đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn mới.

Đến nay, một tín hiệu đáng mừng là nhờ vào Nghị quyết 188 của Quốc hội, tiến độ lựa chọn tư vấn đã có bước chuyển biến rõ rệt. Thời gian chọn tư vấn thường mất từ 6 - 9 tháng nay đã được rút ngắn chỉ còn hơn 1 tháng, mở ra kỳ vọng lớn cho việc đẩy nhanh toàn bộ dự án.

Đáng chú ý, trong Nghị quyết 188, TP.HCM được trao quyền chủ động trong việc lựa chọn nhà thầu thông qua cơ chế chỉ định thầu. Cơ chế đặc thù này áp dụng cho nhiều đối tượng như nhà đầu tư, nhà thầu EPC, nhà thầu thi công, cũng như các đơn vị tư vấn... tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả trong quản lý dự án.

Đặc biệt, tuyến metro số 2 của TP.HCM là dự án đầu tiên được triển khai theo tinh thần của Nghị quyết này.

Metro số 2 dự kiến khởi công cuối năm nay. Ảnh: Đào Trang

Tháo nút thắt, đẩy nhanh dự án

Gói thầu tư vấn vừa được phê duyệt này được đánh giá là điểm nút quan trọng, mở lối cho toàn bộ dự án bước vào giai đoạn tăng tốc.

Đơn vị trúng thầu là liên danh Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế giao thông vận tải phía Nam - Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế cảng kỹ thuật biển - ARTELIA SAS. Giá trị gói thầu hơn 175,4 tỉ đồng, liên danh nhà thầu sẽ có thời gian thực hiện hợp đồng 12 tháng.

Gói thầu bao gồm các nhiệm vụ như lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh (bổ sung quy mô dự án, chuyển đổi nguồn vốn thực hiện dự án từ ODA sang vốn ngân sách thành phố...); cập nhật thiết kế FEED để phù hợp tình hình hiện nay dự án (về bổ sung quy mô, cập nhật yêu cầu công nghệ dự án, tiêu chuẩn áp dụng dự án, yêu cầu kết nối mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố...) thay thế cho thiết kế cơ sở đã được phê duyệt;

Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho hạng mục xây dựng hạ tầng ban đầu tại depot Tham Lương; tư vấn BIM; thực hiện vai trò tư vấn đấu thầu để tuyển chọn nhà thầu chính của dự án như nhà thầu EPC, nhà thầu thi công; tư vấn đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống; bảo hiểm thi công xây dựng công trình...

Dự án xây dựng tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) có tổng chiều dài khoảng 11,3km (9,3km đi ngầm và 2km đi trên cao). Dự án có 10 ga ngầm và một ga trên cao). Depot Tham Lương đặt tại quận 12 với diện tích 25ha (dùng chung cho tuyến metro số 6). Dự án dự kiến hoàn thành toàn bộ vào năm 2030.