Hôm nay, TP.HCM có tiếp tục mưa không? 25/12/2025 09:44

(PLO)- Trong ngày lễ Giáng sinh, TP.HCM khả năng có mưa dông về chiều tối, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, thời tiết trong ngày lễ Giáng sinh (25-12) ở TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khả năng có mưa dông về chiều tối, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Lễ Giáng sinh (25-12) tại TP.HCM khả năng có mưa dông về chiều tối, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Ảnh: NC

Ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, cho biết TP.HCM đang trong giai đoạn mùa khô, tuy nhiên vẫn thường xảy ra những trận mưa trái mùa. Mưa trái mùa đợt này xảy ra là sự tổ hợp của nhiều hình thế thời tiết có tương tác mạnh mẽ với nhau.

Theo đó, Nam Bộ nằm kẹp giữa rãnh thấp xích đạo khoảng 4-7 độ vĩ Bắc và trục áp cao cận nhiệt đới qua Trung Bộ.

Hơn nữa, nhiễu động gió Đông trên cao liên tục mang ẩm từ biển vào, cộng thêm không khí lạnh khuếch tán sâu về phía Nam như một chất xúc tác đã làm cho những bất ổn khí quyển diễn ra mạnh mẽ. Hội tụ ẩm trên cao ngay trên Nam Bộ diễn ra tốt hơn.

"Đây là lý do mà các tỉnh Nam Bộ và TP.HCM đã có những cơn khá lớn xảy. Dự báo mưa trái mùa còn tiếp tục xảy ra diện rộng trong ngày 25-12. Mưa lớn có khả năng gia tăng thêm tại các tỉnh thành Nam Bộ. Từ ngày 26-12, khi tổ hợp thời tiết này suy yếu đi, mưa sẽ giảm và thời tiết sẽ trở lại ổn định"- ông Lê Đình Quyết nói.

Dự báo trong những ngày tới, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống phía Nam, sau đó có cường độ ổn định rồi di chuyển ra phía đông và suy yếu dần.

Gió Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, từ khoảng ngày 26-12 đến 28-12 hoạt động với cường độ mạnh chi phối vùng biển phía Đông Nam Bộ. Rãnh áp thấp xích đạo hạ trục dần xuống phía Nam hoạt động suy yếu.

Từ hình thái thời tiết trên, những ngày tới TP.HCM và các tỉnh Nam Bộ khả năng sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.