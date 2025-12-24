Chính thức tăng mức phạt tiền với nhiều hành vi vi phạm về giao thông 24/12/2025 18:31

(PLO)- Nghị định mới điều chỉnh tăng mức phạt tiền đối với nhiều hành vi vi phạm, đồng thời bổ sung một số hành vi mới, trong đó có các vi phạm liên quan đến thanh toán điện tử giao thông đường bộ, dịch vụ cho thuê phương tiện.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 336/2025 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ. So với quy định hiện hành, nghị định mới tăng mức tiền phạt đối với nhiều hành vi vi phạm, đồng thời bổ sung thêm các hành vi bị xử phạt nhằm tăng cường quản lý trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Chế tài nặng với chủ xe sử dụng thẻ ETC sai quy định

Theo nghị định, hành vi dựng rạp, lều quán, cổng ra vào, tường rào các loại hoặc các công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng đối với cá nhân (mức hiện hành là 2 - 3 triệu đồng), từ 6 - 10 triệu đồng đối với tổ chức (mức hiện hành là 4 - 6 triệu đồng).

Đối với hành vi đổ, để trái phép vật liệu, chất phế thải trong phạm vi hạ tầng đường bộ; tự ý gắn, treo, lắp vào công trình báo hiệu đường bộ các nội dung không liên quan tới ý nghĩa, mục đích của báo hiệu đường bộ hoặc làm sai lệch báo hiệu đường bộ, mức phạt cũng được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, cá nhân vi phạm bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng (hiện hành 300 - 400 ngàn đồng), tổ chức vi phạm bị phạt từ 8 - 10 triệu đồng (hiện hành 600 - 800 ngàn đồng).

Nghị định mới ban hành có nhiều hành vi mới sẽ bị xử phạt. Ảnh: V.LONG

Đáng chú ý, Nghị định 336/2025 bổ sung thêm các hành vi vi phạm liên quan đến thanh toán điện tử trong giao thông đường bộ và hoạt động của các trạm thu phí.

Theo đó, cá nhân sẽ bị phạt tiền từ 3 - 5 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 6 - 10 triệu đồng nếu tự ý chuyển thẻ đầu cuối (RFID) từ phương tiện này sang phương tiện khác; phá hủy, làm giả, xoá dữ liệu hoặc can thiệp vào nội dung thẻ đầu cuối; mở hoặc duy trì tài khoản giao thông nặc danh, mạo danh.

Đối với hoạt động của trạm thu phí đường bộ, tổ chức không thực hiện công khai, niêm yết công khai tại trạm thu phí theo quy định sẽ bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng. Trường hợp không thực hiện báo cáo doanh thu hoặc báo cáo không đầy đủ, không đúng thời gian theo quy định; không thực hiện công khai số thu hàng ngày, số tiền các phương tiện còn nợ tại từng trạm thu phí; hoặc tự ý thay đổi mức thu tiền sử dụng đường bộ khi chưa có chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức vi phạm sẽ bị phạt từ 30 - 50 triệu đồng.

Quy định xử phạt với dịch vụ cho thuê tự lái

Một nội dung mới khác được bổ sung trong nghị định là các hành vi vi phạm hoạt động kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện. Cụ thể, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức kinh doanh dịch vụ cho thuê phương tiện nếu không ký kết hợp đồng cho thuê phương tiện tự lái với người thuê.

Đối với các trường hợp cho thuê xe tự lái nhưng vẫn bố trí lái xe cho người thuê; cho thuê xe tự lái cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện; hoặc cho thuê phương tiện để kinh doanh vận tải hoặc vận tải nội bộ nhưng không ký kết hợp đồng theo quy định, mức phạt được áp dụng từ 10 - 15 triệu đồng đối với cá nhân và từ 20 - 30 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với hoạt động taxi, nghị định lần này tiếp tục điều chỉnh tăng mức xử phạt. Theo đó, hành vi điều khiển xe taxi không có đồng hồ tính tiền hoặc không sử dụng đồng hồ để tính tiền cước theo yêu cầu của hành khách; hoặc không sử dụng phần mềm tính tiền, sử dụng phần mềm tính tiền không bảo đảm các yêu cầu theo quy định, sẽ bị phạt từ 1 - 2 triệu đồng. Trước đó, mức phạt đối với các hành vi này chỉ ở mức 600 - 800 ngàn đồng.

Xe kinh doanh vận tải nếu vi phạm tới đây sẽ bị xử phạt nặng hơn quy định hiện hành.

Ngoài hình thức xử phạt hành chính, người điều khiển xe taxi vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số tiền đã thu vượt của hành khách.

Đối với các loại xe kinh doanh vận tải khác, nghị định cũng điều chỉnh tăng mức phạt. Cụ thể, cá nhân bị phạt từ 12 - 16 triệu đồng, tổ chức bị phạt từ 24 - 32 triệu đồng nếu thành lập, tổ chức điểm giao dịch đón, trả khách, bốc dỡ hàng hóa trái phép; thực hiện không đúng nội dung giấy phép đã đăng ký; hoặc trực tiếp điều hành phương tiện, lái xe hay quyết định giá cước vận tải nhưng không có giấy phép kinh doanh trong lĩnh vực này.

Theo Nghị định 336 mức phạt tiền tối đa trong hoạt động đường bộ thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ đối với cá nhân là 75 triệu đồng và đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3-2026.