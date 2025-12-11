Hơn 450 điểm sạt lở bủa vây hạ tầng giao thông Quảng Ngãi 11/12/2025 13:55

(PLO)- Mưa bão đã gây ra hơn 450 điểm sạt lở tại nhiều tuyến đường. Ngành xây dựng tỉnh Quảng Ngãi nổ lực thông xe một làn tại hầu hết các điểm sạt lở.

Sáng 11-12, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 11 do Ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh Quảng Ngãi tổ chức, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã thông tin thực trạng sạt lở các tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh và hướng khắc phục.

Ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin tại Hội nghị.

Ông Mai Văn Hà, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thông tin, đợt mưa bão liên tục vừa qua đã gây thiệt hại rất nhiều cho ngành giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Mưa lũ gây sạt lở, đất đá, bùn trôi tràn xuống nền, mặt đường, lấp, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, hệ thống báo hiệu đường bộ... gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng đường bộ.

Ông Hà cho hay, một số vị trí sạt lở nhỏ, ngắn được khắc phục nhanh. Tuy nhiên, có nhiều điểm sạt lở quy mô, sạt lở nhiều lần nên công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.

Lực lượng chức năng khắc phục sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 24.

Tổng thiệt hại do mưa lũ, bão số 12, số 13 với hạ tầng giao thông tỉnh Quảng Ngãi ước tính khoảng 125 tỉ đồng.

Có hơn 450 vị trí sạt lở taluy, đất, đá tràn ra mặt đường, hư hỏng rãnh thoát nước dọc, trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh và các tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý.

Khối lượng sạt lở ước khoảng 385.000 m3, trong đó, các tuyến Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước khoảng 30.000 m3; các tuyến đường tỉnh và các tuyến đường ước khoảng 355.000 m3 và một số hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông như trên.

Một điểm sạt lở trên đèo Lò Xo.

Về công tác khắc phục, ông Hà cho biết, trước mắt, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các nhà thầu thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ.

Tự chủ động ứng trước kinh phí, huy động máy móc thiết bị ngày đêm có mặt tại hiện trường để tiến hành hốt dọn đất, đá sạt lở, chặt cây ngã đổ, thông xe 1 làn tại các vị trí tắc đường trên các tuyến đường trong thời gian nhanh nhất.

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cảnh giới, hướng dẫn người và phương tiện tham gia giao thông tại các vị trí ách tắc giao thông, nguy hiểm và các vị trí có nguy cơ sạt lở.

Một điểm sạt lở trên đường dẫn vào xã Đăk Plô.

Đến thời điểm hiện tại, Sở Xây dựng đã chỉ đạo các đơn vị quản lý đường tập trung huy động tối đa xe máy, thiết bị, nhân công, vật tư để khắc phục bảo đảm thông xe một làn trên tất cả các tuyến đường, trừ các tuyến ĐT.626 (còn 02 điểm tắc đường tại Km8+820, Km8+990), tuyến ĐT.623 (còn 02 điểm tắc đường tại Km38+200, Km39+650).

Sở Xây dựng đã đề nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí, kiến nghị Chính phủ, Bộ ngành Trung ương hỗ trợ kinh phí để khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, bảo đảm giao thông trên các tuyến đường.

Đề nghị UBND các xã, phường, đặc khu chủ động tổ chức khắc phục các tuyến đường bị sạt lở. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư để xử lý ngay các điểm sạt lở đất đá, cây cối ngã đổ, khắc phục kịp thời sự cố. Bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường được giao quản lý.