Sân bay Tân Sơn Nhất ngày cuối năm: Khách tăng mạnh nhưng không ùn ứ 31/12/2025 18:11

(PLO)- Ngày 31-12, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 45.000 lượt khách nhưng các nhà ga vẫn vận hành thông suốt, không xảy ra ùn ứ.

Ghi nhận chiều 31-12, ngày cuối cùng của năm 2025 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho thấy hoạt động khai thác tại các nhà ga diễn ra thông suốt, trật tự.

Tại quầy check-in của các hãng hàng không đều thông thoáng, hành khách xếp hàng làm thủ tục nhanh hơn, không còn cảnh chờ đợi kéo dài. Tại khu vực sảnh chờ, lối vào nhà ga cũng như cổng soi chiếu an ninh không xảy ra tình trạng chen lấn, ùn ứ.

Clip: Sân bay Tân Sơn Nhất chiều 31-12.

Hành khách làm thủ tục check-in tại nhà ga T1 trong ngày cao điểm 31-12, khu vực sảnh khá đông nhưng trật tự.

Nhiều gia đình có mặt sớm tại sân bay chuẩn bị cho chuyến du lịch Tết Dương lịch 2026.

Tại nhà ga T2, lưu lượng khách xuất nhập cảnh tăng rõ rệt nhưng vẫn vận hành ổn định. Lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ mặt đất được tăng cường để hướng dẫn hành khách di chuyển đúng luồng tuyến.

Khu vực làm thủ tục xuất cảnh tại nhà ga T2 đông khách nhưng vận hành ổn định.

Tại nhà ga T3 phát huy vai trò chia tải cho khu vực nội địa, giảm áp lực cho nhà ga T1. Các khu vực sảnh chờ và quầy thủ tục tại T3 đều thông thoáng. Hành khách chủ động sử dụng web check-in và kiosk tự động giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Công tác điều tiết giao thông trước nhà ga triển khai đồng bộ, thuận tiện cho xe đón trả khách.

Nhiều hành khách chủ động sử dụng kiosk tự làm thủ tục giúp rút ngắn thời gian chờ đợi tại sân bay.

Hành khách làm thủ tục check-in bằng công nghệ nhận diện khuôn mặt tại nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất.

Nhà ga thông thoáng trong ngày cao điểm, góp phần chia tải cho khu vực nội địa tại Tân Sơn Nhất.

Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 31-12 sân bay khai thác tổng cộng 288 chuyến bay với khoảng 45.465 lượt hành khách. Trong đó có 22.633 hành khách đi và 22.832 hành khách đến.

Dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay dự báo phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách/ngày, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Hai ngày cao điểm nhất là 1-1-2026 và 4-1-2026, sản lượng dự kiến lên tới 135.000 lượt hành khách/ngày.

Ngày 31-12, sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 45.000 lượt khách.

Trước áp lực này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự. Cảng chủ động cập nhật thông tin chuyến bay, điều hòa luồng tuyến và phân bổ nguồn lực hợp lý để hạn chế ùn tắc.

Cũng trong dịp này, hãng Vietnam Airlines tăng cường gần 270 chuyến bay từ ngày 1-1 đến 4-1-2026. Các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Côn Đảo... đều đã được bổ sung chỗ.