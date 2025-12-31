Sân bay Tân Sơn Nhất ngày cuối năm: Khách tăng mạnh nhưng không ùn ứ

Ghi nhận chiều 31-12, ngày cuối cùng của năm 2025 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho thấy hoạt động khai thác tại các nhà ga diễn ra thông suốt, trật tự.
Tại quầy check-in của các hãng hàng không đều thông thoáng, hành khách xếp hàng làm thủ tục nhanh hơn, không còn cảnh chờ đợi kéo dài. Tại khu vực sảnh chờ, lối vào nhà ga cũng như cổng soi chiếu an ninh không xảy ra tình trạng chen lấn, ùn ứ.
Tại nhà ga T2, lưu lượng khách xuất nhập cảnh tăng rõ rệt nhưng vẫn vận hành ổn định. Lực lượng an ninh và nhân viên phục vụ mặt đất được tăng cường để hướng dẫn hành khách di chuyển đúng luồng tuyến.
Tại nhà ga T3 phát huy vai trò chia tải cho khu vực nội địa, giảm áp lực cho nhà ga T1. Các khu vực sảnh chờ và quầy thủ tục tại T3 đều thông thoáng. Hành khách chủ động sử dụng web check-in và kiosk tự động giúp rút ngắn thời gian chờ đợi. Công tác điều tiết giao thông trước nhà ga triển khai đồng bộ, thuận tiện cho xe đón trả khách.
Đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 31-12 sân bay khai thác tổng cộng 288 chuyến bay với khoảng 45.465 lượt hành khách. Trong đó có 22.633 hành khách đi và 22.832 hành khách đến.
Dịp Tết Dương lịch 2026, sân bay dự báo phục vụ trung bình khoảng 131.000 hành khách/ngày, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025. Hai ngày cao điểm nhất là 1-1-2026 và 4-1-2026, sản lượng dự kiến lên tới 135.000 lượt hành khách/ngày.
Trước áp lực này, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự. Cảng chủ động cập nhật thông tin chuyến bay, điều hòa luồng tuyến và phân bổ nguồn lực hợp lý để hạn chế ùn tắc.
Cũng trong dịp này, hãng Vietnam Airlines tăng cường gần 270 chuyến bay từ ngày 1-1 đến 4-1-2026. Các đường bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Côn Đảo... đều đã được bổ sung chỗ.