TP.HCM: Bến xe, nhà ga, sân bay sẵn sàng phục vụ người dân dịp Tết Dương lịch 31/12/2025 14:12

(PLO)- Dịp Tết Dương lịch 2026, bến xe, nhà ga, sân bay đã lên kế hoạch tăng chuyến, miễn phí vé metro, xe buýt, đảm bảo đi lại an toàn, thuận tiện cho người dân.

Dịp Tết Dương lịch 2026, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục (từ 1-1 đến hết 4-1), kéo theo dự báo nhu cầu đi lại tăng mạnh. Trước cao điểm này, ngành đường bộ, đường sắt và hàng không đã chủ động kích hoạt phương án phục vụ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về quê, du lịch và vui chơi của người dân.

Bến xe không tăng giá vé

Tại các bến xe, kế hoạch phục vụ hành khách được triển khai đồng bộ: bố trí đủ tài xế, phương tiện, theo dõi sát lưu lượng hành khách trên từng tuyến để kịp thời điều tiết, tăng cường xe khi cần thiết, không để xảy ra tình trạng quá tải, ùn ứ. Đồng thời, các đơn vị cam kết đảm bảo đủ vé, đủ nhân lực, phục vụ người dân đi lại an toàn, thuận tiện trong những ngày đầu năm mới.

Đại diện Bến xe Miền Đông mới cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch phục vụ trước, trong và sau Tết Dương lịch (từ 31-12-2025 đến 4-1-2026). Dự kiến bến sẽ phục vụ khoảng 29.000 lượt khách với hơn 1.725 lượt xe, trong đó ngày cao điểm 1-1-2026 có gần 7.000 lượt hành khách qua bến.

Trong khi đó, Bến xe Miền Đông cũ dự kiến phục vụ 36.438 hành khách với 1.933 chuyến xe trong 5 ngày cao điểm. Ngày 31-12-2025 được xác định là cao nhất, với khoảng 9.600 hành khách và 501 chuyến xe.

Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ 158.500 hành khách. Ảnh: NHƯ NGỌC

Tại Bến xe Miền Tây, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành cho biết, dịp Tết Dương lịch năm nay dự báo có 7.320 chuyến xe, phục vụ khoảng 158.500 lượt hành khách. Cao điểm rơi vào ngày 31-12-2025 với khoảng 42.000 lượt khách (tương đương 1.700 chuyến xe), tiếp theo là ngày 1-1-2026 với khoảng 34.500 lượt khách.

Đáng chú ý, Bến xe Miền Tây khẳng định các nhà xe không tăng giá vé, đồng thời đã chuẩn bị sẵn phương án điều động, tăng cường phương tiện để kịp thời xử lý khi lượng khách tăng đột biến. Người dân được khuyến cáo mua vé trực tiếp tại bến hoặc qua website, đường dây nóng chính thức, tránh mua vé trôi nổi bên ngoài để đảm bảo quyền lợi.

Metro, xe buýt tăng chuyến Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 cho biết tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) sẽ điều chỉnh tăng thời gian và tần suất hoạt động trong dịp Tết Dương lịch, nhằm phục vụ người dân thuận tiện, an toàn hơn. Cụ thể, ngày 31-12, tuyến metro vận hành 264 chuyến, tăng hơn 20 chuyến so với ngày thường, kéo dài thời gian hoạt động từ 5 giờ đến 23 giờ. Sang ngày 1-1, số chuyến tiếp tục được nâng lên 276 chuyến, trong đó có 20 chuyến chạy đêm từ 0 giờ 30 đến 2 giờ, đáp ứng nhu cầu vui chơi, xem pháo hoa và di chuyển của người dân trong thời khắc đón năm mới. Đặc biệt, toàn bộ hành khách đi metro số 1 sẽ được miễn phí 100% vé trong dịp Tết Dương lịch 2026, góp phần khuyến khích người dân sử dụng giao thông công cộng, giảm áp lực cho đường bộ và mang đến trải nghiệm đón năm mới văn minh, hiện đại. Sẽ có 20 chuyến Metro số 1 chạy từ 0 giờ 30 đến 2 giờ ngày 1-1. Ảnh: NHƯ NGỌC Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, dịp Tết Dương lịch, tuyến xe buýt D4 được điều chỉnh tăng số chuyến từ 108 chuyến/ngày lên 140 chuyến/ngày; các tuyến xe buýt số 100, 155, 159, 162, 167, 171 và 172 cũng được điều chỉnh thông số hoạt động kể từ ngày 1-1-2026. Cạnh đó, Trung tâm triển khai chương trình miễn giá vé cho hành khách trên 106 tuyến xe buýt có trợ giá.

Nhà ga đã sẵn sàng

Trong ngày 31-12, ngành đường sắt tổ chức 8 chuyến tàu từ Ga Sài Gòn để phục vụ hành khách nghỉ lễ dịp Tết Dương lịch 2026.

Theo khảo sát của PLO, trên 8 chuyến tàu này vẫn còn nhiều ghế để hành khách mua dịp giờ chót, trong đó một số toa trên một số chuyến đã kín chỗ.

Từ sáng sớm ngày 31-12, 4 chuyến tàu đã xuất phát cho những hành khách có nhu cầu nghỉ lễ sớm. Đến chiều tối cùng ngày, tàu SE4 (TP.HCM - Hà Nội) xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 19 giờ 25, SE2 (TP.HCM - Hà Nội ) xuất phát lúc 20 giờ 35, SNT2 (TP.HCM - Nha Trang) xuất phát từ 21 giờ 40 và SNT6 (TP.HCM - Nha Trang) xuất phát lúc 22 giờ 25.

Ngày 31-12, ngành đường sắt tổ chức 8 chuyến tàu từ Ga Sài Gòn. Ảnh: THY NHUNG

Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết lịch nghỉ Tết Dương lịch khá gấp nên nhiều người chưa kịp lên kế hoạch đi chơi, du lịch dịp này. “Ngành đường sắt vẫn còn nhiều chỗ trên tất cả các chuyến tàu để phục vụ hành khách có nhu cầu. Nếu hành khách đi gấp vẫn có thể ra ga Sài Gòn để mua”- ông Tuấn cho hay.

Trước đó, Công ty Cổ phần vận tải Đường Sắt đã bổ sung 20.000 chỗ sau khi có thông báo nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày.

Ngoài các tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày gồm: 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Hà Nội - Sài Gòn); 1 đôi tàu SE19/20 (Hà Nội - Đà Nẵng); 1 đôi tàu NA1/2 (Hà Nội - Vinh); 1 đôi tàu SE22/21 (TP.HCM - Đà Nẵng); 2 đôi tàu Di sản miền Trung (Huế - Đà Nẵng); 1 đôi tàu SNT2/1 (TP.HCM - Nha Trang); tàu SPT2/1 (TP.HCM - Phan Thiết); 2 đôi tàu SP (Hà Nội - Lào Cai); 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ (Hà Nội - Hải Phòng).

Công ty cũng tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên.

Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng tổ chức nối thêm tối đa số lượng toa xe vào tàu Thống Nhất và các đoàn tàu khu đoạn đang chạy hàng ngày, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 45.000 khách ngày đầu nghỉ lễ

Ngày cao điểm 31-12, đại diện Cảng HKQT Tân Sơn Nhất cho biết lượng hành khách bắt đầu tăng mạnh khi người dân di chuyển nghỉ Tết Dương lịch. Trong ngày, sân bay khai thác tổng cộng 288 chuyến bay, phục vụ khoảng 45.465 lượt hành khách. Trong đó có 22.633 hành khách đi và 22.832 hành khách đến.

Sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ khoảng 45.465 hành khách ngày 31-12. Ảnh: THU TRINH

Trong dịp Tết Dương lịch 2026, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất dự báo trung bình mỗi ngày phục vụ khoảng 131.000 hành khách. Con số này tăng khoảng 17% so với cao điểm Tết Dương lịch 2025. Hai ngày cao điểm nhất là 1-1-2026 và 4-1-2026 với sản lượng dự kiến lên tới 135.000 lượt hành khách/ngày.

Để ứng phó áp lực tăng cao, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự. Sân bay chủ động cập nhật thông tin chuyến bay, điều hòa luồng tuyến và phân bổ nguồn lực hợp lý tại các nhà ga T1, T2, T3 để hạn chế ùn tắc.

Về phía các hãng bay, Vietnam Airlines triển khai tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ từ ngày 1-1 đến 4-1-2026.

Các đường bay tăng cường tập trung giữa Hà Nội, TP.HCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Côn Đảo.

Liên quan đến công tác phục vụ, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không theo dõi tình hình đặt chỗ để kịp thời điều chỉnh kế hoạch, tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn. Các hãng cần bố trí thêm chuyến bay đêm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và khai thác tối đa năng lực đội tàu bay.

Trước đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến, bố trí giờ bay đêm phù hợp hạ tầng. Đồng thời, các đơn vị phải điều hành lịch bay hạn chế tối đa việc chậm, hủy chuyến và thực hiện nghiêm túc việc công khai giá vé theo quy định.