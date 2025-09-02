Bến xe, cửa ngõ TP.HCM đông dần khi người dân trở lại sau Lễ 2-9 02/09/2025 18:02

(PLO)- Chiều ngày 2-9, tại các bến xe và cửa ngõ TP.HCM, lượng người và phương tiện bắt đầu tăng cao khi người dân bắt đầu quay lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh.

Chiều ngày 2-9, dù kỳ nghỉ lễ Quốc khánh vẫn chưa chính thức kết thúc, nhưng tại bãi trả khách của Bến xe Miền Tây, không khí đã rộn ràng trở lại. Từng dòng người tay xách nách mang, lỉnh kỉnh hành lý, quà quê… nối đuôi nhau trở lại TP.HCM.

Cửa ngõ TP.HCM bắt đầu nhộn nhịp.

Ngồi ở dãy ghế chờ cạnh bãi trả khách, bà Đoàn Thị Khuyên (quê Cà Mau) tựa lưng vào túi hành lý lớn, bên cạnh là vài túi quà quê mang từ nhà lên, kiên nhẫn chờ con trai đang đi lấy xe máy.

Bà chia sẻ: “Lễ này tôi tranh thủ cùng mấy đứa nhỏ về quê chơi vài hôm. Về nhà, gặp lại họ hàng, ăn bữa cơm quê, nói chuyện đủ thứ… vui lắm. Nhưng do sợ mấy ngày cuối lễ đông người, kẹt xe, nên tôi với con đi sớm hơn một chút. Cũng tiếc lắm, nhưng thôi, về sớm có thời gian nghỉ ngơi, mai còn đi làm lại. Tôi làm công nhân ở TP.HCM, ít có dịp về quê nên lễ nào cũng ráng về cho đỡ nhớ".

Bến xe Miền Tây phục vụ khoảng 50.000 hành khách.

Người dân vừa đi từ các tỉnh miền Tây lên TP.HCM.

Chị Lan Hương (quê An Giang), tay ôm túi đồ ăn mẹ gói mang theo, cho biết chị cũng đã chủ động rời quê từ sớm.

“Tôi về từ hôm 30-8, giờ tranh thủ quay lại để mai kịp đi làm. Mấy hôm ở nhà vui lắm, ăn uống, đi chơi, quây quần với gia đình. Nhưng ở quê mà thấy trời bắt đầu âm u là tôi lo liền. Trời mưa, kẹt xe thì về thành phố trễ, ảnh hưởng công việc. Nên thôi, đi sớm cho chắc”, chị Hương nói.

Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc.

Không khí trở lại thành phố sau kỳ nghỉ lễ không chỉ thể hiện ở các bến xe, mà còn rõ rệt trên nhiều tuyến đường cửa ngõ. Ghi nhận của phóng viên chiều cùng ngày cho thấy, tuyến đường Lê Khả Phiêu - trục huyết mạch kết nối các tỉnh miền Tây với TP.HCM đã bắt đầu nhộn nhịp.

Đường Lê Khả Phiêu đông đúc người và phương tiện.

Trong khi đó, ở phía Đông thành phố, lưu lượng phương tiện từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (hướng từ Đồng Nai về TP.HCM) cũng tăng dần từ khoảng 16 giờ 30.

Tại nút giao thông An Phú, dòng xe từ cao tốc đổ về đông đúc, các phương tiện ken đặc, nối hàng dài chờ đèn tín hiệu giao thông. Không khí trở nên tất bật hơn bao giờ hết, báo hiệu một thành phố sôi động đang dần trở lại sau những ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Nút giao An Phú, hướng cao tốc về TP.HCM lúc khoảng 16h30.

Trao đổi với PV PLO, đại diện bến xe Miền Đông cũ cho biết ngày 2-9, bến xe dự kiến phục vụ hơn 6.000 hành khách, tương ứng với 494 số chuyến xe. Tương tự, đại diện bến xe Miền Đông mới cho biết hôm nay bến xe dự kiến đón khoảng 5.100 hành khách, tương đương với 470 số chuyến xe.

Ở phía Tây TP.HCM, ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành Bến xe Miền Tây cho biết trong ngày 2-9 bến xe dự kiến phục vụ khoảng 50.000 hành khách, tương đương với 1.990 số chuyến xe.

Xe xếp hàng chờ đèn tín hiệu ở nút giao An Phú.

Thông tin với PLO, ông Nguyễn Chiến Thắng - Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích TXNP cho biết trong 4 ngày nghỉ Lễ 2-9, phà Cát Lái dự kiến phục vụ khoảng 65.000 lượt khách/ngày (ngày bình thường 42.000 lượt).

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao vào dịp lễ này, đơn vị đã vận hành 320 chuyến phà đôi/ngày (ngày bình thường 180 chuyến đôi), phục vụ 7 phương tiện phà (2 phà 200 tấn, 4 phà 100 tấn, 1 phà 60 tấn).