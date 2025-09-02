TP.HCM: Hành khách hào hứng nhận cờ Tổ quốc, đi xe buýt miễn phí trong ngày 2-9 02/09/2025 12:03

Ngày 2-9, không khí tại các trạm và trên các tuyến xe buýt ở TP.HCM trở nên rộn ràng và ấm áp hơn thường lệ. Nhiều hành khách bất ngờ và thích thú khi được nhận tận tay lá cờ đỏ sao vàng ngay khi bước lên xe buýt.

Đây là một phần trong chương trình đặc biệt do Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Với mục tiêu lan tỏa tinh thần yêu nước và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, chương trình trao tặng 20.000 lá cờ Tổ quốc đến hành khách trên các tuyến xe buýt. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong không gian xe buýt, được đặt trang trọng gần kính chắn gió hoặc cắm ngay ghế đầu xe, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

20.000 lá cờ Tổ Quốc sẽ được trao đến tay hành khách đi xe buýt.

Bà Trần Thị Mai (52 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) xúc động chia sẻ: “Tôi không ngờ khi đi xe buýt lại được tặng cờ. Nhận lá cờ trên tay, tôi thấy lòng mình dâng trào niềm tự hào. Một hành động nhỏ thôi nhưng thể hiện sự trân trọng quá lớn đối với truyền thống dân tộc".

Còn anh Nguyễn Văn Quý (sinh viên Đại học Sài Gòn) nói: “Tôi đi xe buýt mỗi ngày, nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy không khí đặc biệt đến vậy. Nhận cờ ngay trên xe làm tôi cảm nhận rõ hơn tinh thần của ngày Quốc khánh".

Người dân thích thú khi được tặng cờ.

Nhiều hành khách khác cũng tranh thủ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm, chụp ảnh cùng lá cờ trên xe và chia sẻ lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông điệp yêu nước một cách nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM, đây là một hoạt động nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời cũng là dịp để ngành giao thông thể hiện sự gắn bó, đồng hành cùng người dân thành phố. Các đơn vị vận tải tham gia chương trình được yêu cầu nghiêm túc thực hiện quy trình trao cờ, đảm bảo cờ còn nguyên vẹn, không để rơi, rách hoặc mất vệ sinh, thể hiện sự tôn kính tối đa đối với Quốc kỳ.

Không chỉ tặng cờ, Trung tâm còn triển khai chương trình miễn phí vé xe buýt trong hai ngày 1 và 2-9 đối với một số tuyến, như một lời tri ân gửi đến hành khách đã luôn đồng hành cùng giao thông công cộng TP.HCM.

Cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên các tuyến xe buýt.

Song song với hoạt động trên xe buýt, người dân đi tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) cũng được miễn phí vé trong ngày 2-9 nếu sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc quét mã QR “Độc lập” trên ứng dụng HCMC Metro HURC. Đây là một điểm nhấn thú vị và hiện đại, kết hợp giữa truyền thống và công nghệ nhằm thu hút người dân trải nghiệm phương tiện giao thông công cộng thế hệ mới.

Chương trình tặng cờ và miễn vé lần này không chỉ đơn thuần là hoạt động tri ân, mà còn là một bước đi ý nghĩa trong hành trình nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải công cộng, xây dựng hình ảnh xe buýt và metro không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là nơi kết nối cộng đồng, nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước.

Trong ngày 1-9 và 2-9, người dân cũng được đi xe buýt miễn phí.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM cho biết, trong thời gian tới, ngành sẽ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động cộng đồng thiết thực hơn nữa, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền giao thông văn minh, hiện đại và gắn bó với người dân thành phố.