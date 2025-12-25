Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao 25/12/2025 17:27

(PLO)- Sự kiện này của Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh ngành xây dựng đang từng bước chuẩn bị các điều kiện để phát triển hệ thống đường sắt hiện đại.

Ngày 25-12, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM (UTH) tổ chức lễ khánh thành Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược đào tạo, nghiên cứu và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực đường sắt hiện đại của Việt Nam.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, cơ quan ngoại giao, các nhà khoa học, chuyên gia, đối tác doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đông đảo cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Dấu mốc trong đào tạo nguồn nhân lực đường sắt hiện đại

Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao được xây dựng theo định hướng đào tạo dựa trên mô phỏng - phương thức đào tạo tiên tiến đang được áp dụng rộng rãi tại các quốc gia có hệ thống đường sắt phát triển.

Hệ thống cho phép tái hiện toàn diện các kịch bản điều khiển, tổ chức vận hành và xử lý tình huống trong môi trường tiệm cận thực tế của đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Các đại biểu ấn nút khánh thành.

Thông qua phòng mô phỏng, người học không chỉ được trang bị kiến thức lý thuyết mà còn được rèn luyện kỹ năng điều hành, khai thác, xử lý tình huống và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại.

Đây là nền tảng quan trọng để đào tạo đội ngũ kỹ sư, chuyên gia và cán bộ quản lý có khả năng tham gia trực tiếp vào các dự án đường sắt hiện đại của Việt Nam trong thời gian tới.

PGS TS Nguyễn Tiến Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường

PGS TS Nguyễn Tiến Thủy, Chủ tịch Hội đồng trường cho biết, việc đưa vào sử dụng Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao có 3 ý nghĩa quan trọng. Thứ nhất, thể hiện trách nhiệm và tầm nhìn của nhà trường trong việc phát triển không gian đào tạo, nhất là chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành. Thứ hai, đổi mới phương pháp đào tạo theo hướng ứng dụng, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành, qua đó rút ngắn thời gian thích ứng của người học với yêu cầu thực tiễn. Thứ ba, tạo nền tảng thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các sản phẩm ứng dụng và khả năng nhân rộng trong đào tạo và thực tiễn vận hành.

Theo lãnh đạo UTH, phòng mô phỏng không chỉ phục vụ đào tạo sinh viên, bồi dưỡng giảng viên mà còn là không gian kết nối đào tạo – nghiên cứu – hợp tác, từng bước hướng tới chuyển giao công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đường sắt.

Triển khai hiệu quả 5 nhiệm vụ trọng tâm

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết rất vui mừng khi đến dự lễ khánh thành hôm nay. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng và thiết thực trong bối cảnh đất nước đang bước vào "Kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", ngành xây dựng đang từng bước chuẩn bị các điều kiện để phát triển hệ thống đường sắt hiện đại, trong đó có đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh.

Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh nhấn mạnh: Phát triển đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao, là một trong những định hướng chiến lược đã được Đảng và Nhà nước xác định trong tiến trình hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông quốc gia. Đây là lĩnh vực có hàm lượng khoa học – công nghệ cao, đòi hỏi nghiêm ngặt về an toàn, kỹ thuật, tổ chức vận hành và chất lượng nguồn nhân lực.

Thực hiện Quyết định số 2230 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển nguồn nhân lực phục vụ các dự án đường sắt trọng điểm quốc gia, Bộ trưởng đề nghị Trường Đại học GTVT TP.HCM tập trung triển khai hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, phát huy hiệu quả phòng mô phỏng trong đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, gắn chặt nội dung đào tạo với nhu cầu thực tế của ngành đường sắt.

Thứ hai, thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao trong lĩnh vực đường sắt, đặc biệt là đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Thứ ba, đẩy mạnh trao đổi học thuật và nghiên cứu giữa nhà trường với các trường đại học, viện nghiên cứu và các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng; đồng thời huy động chuyên gia quốc tế tham gia giảng dạy và nghiên cứu.

Thứ tư, tăng cường nghiên cứu khoa học, từng bước tham gia đề xuất các giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành và quản lý an toàn cho hệ thống đường sắt hiện đại.

Thứ năm, mở rộng hợp tác quốc tế, tiếp thu kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến; song song với đó là đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên gia đủ năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài của lĩnh vực đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan Phòng mô phỏng điều khiển và khai thác đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng khẳng định, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục quan tâm, phối hợp và tạo điều kiện để Trường Đại học GTVT TP.HCM phát huy vai trò trong hệ thống đào tạo nguồn nhân lực giao thông vận tải, góp phần chuẩn bị vững chắc các điều kiện cho sự phát triển của ngành đường sắt Việt Nam trong giai đoạn tới.