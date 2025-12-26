TP.HCM sẽ làm cầu Thủ Thiêm 4 bằng ngân sách 26/12/2025 17:43

(PLO)- HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 bằng nguồn vốn ngân sách thành phố.

Tại kỳ họp thứ bảy diễn ra chiều 26-12, HĐND TP.HCM khóa X đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết, quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4. Theo đó, dự án sẽ sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố, thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 1.385 tỉ đồng; chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 2.760 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các khoản khác 256 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 658 tỉ đồng.

Một phương án dự thi thiết kế kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Ảnh: Sở QH&KT TP.HCM

Nguồn vốn bố trí cho dự án dự kiến thực hiện trong hai giai đoạn trung hạn. Giai đoạn 2021-2025, thành phố bố trí khoảng 5 tỉ đồng; giai đoạn 2026-2030 bố trí khoảng 5.000 tỉ đồng.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài 2,16 km. Điểm đầu tại đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2 (phường Tân Thuận), điểm cuối tại đường Nguyễn Cơ Thạch, thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh). Cầu có 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 nhằm kết nối Khu đô thị mới Thủ Thiêm với Khu đô thị Nam thành phố, hình thành thêm trục giao thông theo hướng Đông – Nam. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần giảm áp lực giao thông cho các tuyến Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội, cầu Kênh Tẻ, cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Văn Cừ, đồng thời hỗ trợ hình thành mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ.

Cầu Thủ Thiêm 4 được xác định là công trình trọng điểm, có tính cấp bách, phục vụ hoàn chỉnh mạng lưới hạ tầng giao thông theo quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Dự án đồng thời tạo điều kiện phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và khu vực phía Nam thành phố.

Dự kiến, dự án được khởi công xây dựng trong quý IV-2026 và hoàn thành toàn bộ công trình vào quý IV-2028.