TP.HCM giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cầu Thủ Thiêm 4 22/12/2025 20:53

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cầu Thủ Thiêm 4, mở ra bước đi mới cho dự án hạ tầng trọng điểm kết nối khu Nam với khu đô thị Thủ Thiêm.

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định về giao nhiệm vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Đồng thời, rà soát quá trình triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án từ trước đến nay, tham mưu UBND TP việc điều chỉnh Quyết định số 2846 ngày 23-8-2022 của UBND TP về giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 và dự án xây dựng cụm cảng trung chuyển - ICD tại phường Long Bình theo phương thức đối tác công tư (PPP), báo cáo, xin ý kiến Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Cầu Thủ Thiêm 4 kết nối khu Nam với khu Đông TP.HCM.

Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã có văn bản gửi UBND TP.HCM liên quan đến tĩnh không thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4.

Theo Quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, cầu Thủ Thiêm 4, nối TP Thủ Đức cũ và quận 7 cũ khi hoàn thành sẽ tạo nên tuyến trục Nguyễn Văn Linh – đường Bắc Nam trong khu đô thị Thủ Thiêm, giúp giảm ùn tắc giao thông ở khu Nam và thúc đẩy phát triển nhanh khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 4 dài gần 2,2km, rộng 28m với 6 làn xe và 2 lề bộ hành. Cầu có vị trí quan trọng trong việc kết nối giao thông khu vực phía Nam TP và phía Đông TP, ở cửa ngõ hạ lưu sông Sài Gòn.

Mới đây, Sở Xây dựng đã đề xuất đổi chỗ cảng khách quốc tế, chốt tĩnh không cầu Thủ Thiêm 4 là 15 m để đảm bảo các yếu tố kỹ thuật tại các nút giao thông với đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Văn Linh, đường Nguyễn Cơ Thạch.

Đồng thời, hạn chế tác động đến quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, khai thác thế mạnh sông nước sông Sài Gòn, tạo sự kết nối liền mạch cho không gian du lịch - văn hóa - lịch sử và thuận lợi cho việc khai thác các loại tàu du lịch đường sông tiếp cận khu vực bến Bạch Đằng, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và khu vực thượng lưu cầu Thủ Thiêm 4.