Cầu Thủ Thiêm 4 vẫn chưa chốt được tĩnh không, TP.HCM xin ý kiến Bộ Xây dựng 04/10/2025 19:01

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng về tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4.

Theo đó, UBND TP.HCM đang nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 vượt sông Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và phát triển kinh tế, xã hội của TP.

Để có cơ sở hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 trình cấp thẩm quyền thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định, UBND TP.HCM báo cáo và kiến nghị Bộ Xây dựng một số nội dung quan trọng.

Về tĩnh không thông thuyền, TP cho biết Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) từ năm 2015 từng thống nhất tĩnh không thông thuyền của cầu Thủ Thiêm 4 cao 10m, rộng 80m, tương tự các cầu phía sông Sài Gòn.

Đến năm 2023, Bộ GTVT lưu ý tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 cần xem xét, đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch cảng biển với định hướng phát triển của TP.HCM theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đang được thành phố thực hiện.

Vị trí xây cầu Thủ Thiêm 4.

Hiện nay, Đồ án Quy hoạch TP.HCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 xác định việc nghiên cứu, xây dựng các cảng hành khách quốc tế tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, Mũi Đèn Đỏ, Cần Giờ và những vị trí khác khi đáp ứng các điều kiện theo quy định, trong đó cảng Nhà Rồng - Khánh Hội có khả năng tiếp nhận cỡ tàu 30.000 GT (2.000 hành khách).

Đồng thời, theo các quy hoạch, xác định khu bến trên sông Sài Gòn, quy mô các bến cảng sẽ thực hiện di dời, chuyển đổi công năng phù hợp với quy hoạch TP.HCM và tiến trình đầu tư xây dựng các bến cảng tại khu bến Hiệp Phước.

Các bến cảng tại vị trí quy hoạch các công trình giao thông (đường bộ, đường sắt) sẽ thực hiện di dời theo tiến độ đầu tư xây dựng các công trình này. Trong thời gian chưa di dời, các bến cảng được tận dụng khai thác với quy mô hiện hữu; sau khi di dời, chuyển đổi công năng thành các bến khách cho tàu trọng tải đến 30.000 GT hoặc lớn hơn phù hợp với kích thước thông thuyền công trình vượt sông phía hạ lưu.

Mặt khác, theo quy hoạch, tại vị trí cầu Thủ Thiêm 4 dự kiến có cầu đường sắt vượt sông của tuyến metro Thủ Thiêm - Tân Kiên.

Đây là tuyến đường sắt tiềm năng, các yếu tố về vị trí, phương án kết nối tuyến từ ga Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn chưa được xác lập. Trong trường hợp tuyến Thủ Thiêm - Tân Kiên được đưa vào quy hoạch, quá trình triển khai nghiên cứu tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Tân Kiên cần xem xét các giải pháp kỹ thuật cho đoạn tuyến vượt sông Sài Gòn (cũng là đoạn tuyến ra vào ga Thủ Thiêm) bằng cầu vượt/hầm chui đảm bảo yếu tố kỹ thuật, phù hợp với định hướng quy hoạch đường sắt và yêu cầu khai thác.

Theo các quyết định, tĩnh không thông thuyền và quy hoạch tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Tân Kiên thuộc phạm vi và chức năng quản lý của Bộ Xây dựng, UBND TP.HCM kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến về tĩnh không thông thuyền cầu Thủ Thiêm 4 để phù hợp với cấp kỹ thuật và định hướng các quy hoạch liên quan thuộc chức năng quản lý của Bộ Xây dựng.