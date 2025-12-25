Sở Xây dựng TP.HCM: Không có việc gần 500 xe buýt nguy cơ dừng hoạt động

Trước đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN) thông tin ngày 18-12, KMN nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) thông báo ngừng cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất khí thiên nhiên nén (CNG) kể từ ngày 1-1-2026.
Theo KMN, quyết định này khiến khách hàng của KMN bao gồm gần 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng khí nén thiên nhiên đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.
Trước thông tin này, ngày 25-12, ông Phạm Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) đã khẳng định với PLO thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ dừng hoạt động là thông tin không chính xác.
Theo ông Dũng, hiện nay trên địa bàn TP.HCM, xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Trong những ngày qua, các đơn vị vận hành xe buýt vẫn đang tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu như kế hoạch, hoàn toàn không có việc ngưng cung cấp khí CNG hay gián đoạn hoạt động của các tuyến xe buýt sử dụng loại nhiên liệu này.
TP.HCM hiện nay có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Việc duy trì cung cấp nguồn cung và ổn định giá bán khí CNG đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cho các tuyến buýt sử dụng xe CNG hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.
Ông Dũng nhấn mạnh, TP.HCM cũng đang chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào khí CNG. Theo kế hoạch, những xe buýt CNG sắp hết niên hạn sử dụng sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện thân thiện môi trường. Đơn cử, hai tuyến xe buýt số 33 và 150 đã chính thức chuyển sang sử dụng xe điện hoàn toàn từ ngày 25-12.
Đáng chú ý, trong quý I-2026, TP.HCM sẽ đưa vào khai thác thêm khoảng 600 xe buýt điện mới, từng bước thay thế các phương tiện cũ, hướng tới một hệ thống giao thông công cộng xanh – sạch – bền vững trong tương lai.
Hiện nay, các bên đang hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026. Do đó, hoạt động của hệ thống xe buýt sẽ diễn ra bình thường, không có nguy cơ ngừng hoạt động như lo ngại.
Trong các văn bản và buổi làm việc, Trung tâm và Sở Xây dựng luôn giữ quan điểm nhất quán và đề nghị đơn vị cung cấp khí (PV GAS) thực hiện hai mục tiêu. Một là, cân đối và cam kết nguồn cung khí CNG ổn định, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng. Hai là, duy trì mức giá hợp lý, ổn định lâu dài để hỗ trợ các đơn vị vận tải hoạt động hiệu quả.
Qua quá trình trao đổi thường xuyên và chủ động giữa Trung tâm, Sở Xây dựng với các nhà cung cấp nhiên liệu, đã nhận được những tín hiệu tích cực và đảm bảo việc cung cấp khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 sẽ được duy trì ổn định.
PV GAS triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung khí ổn định
Trao đổi với PLO chiều 25-12, đại diện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho hay, trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt tốc độ cao cho giai đoạn 2026 – 2030, việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, ổn định nguồn cung và duy trì nhịp độ phát triển bền vững ngày càng cấp thiết. Với vai trò là đơn vị nòng cốt trong lĩnh vực công nghiệp khí của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm nguồn khí ổn định cho nền kinh tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Trước thực tế nguồn khí trong nước đang suy giảm tự nhiên, trong khi nhu cầu khí cho sản xuất điện và công nghiệp tiếp tục biến động mạnh theo mùa, theo diễn biến thời tiết và phương thức huy động của hệ thống điện quốc gia, PV GAS xác định bảo đảm nguồn khí không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp trụ cột trong hệ thống năng lượng quốc gia.
Từ chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Công Thương (Quyết định số 3506/QĐ-BCT ngày 01/12/2025), PV GAS đã xây dựng các kịch bản điều độ linh hoạt, tối ưu vận hành hệ thống khí, sẵn sàng điều chỉnh phương án cung cấp nhằm ưu tiên cho sản xuất điện, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp và giao thông vận tải.
Năm 2026, bên cạnh việc cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng cho các Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 đi vào vận hành thương mại, PV GAS khẳng định năng lực và cam kết bảo đảm đủ nguồn khí cho các khách hàng hiện hữu, bao gồm các Nhà máy điện tại khu vực Đông Nam Bộ (Bà Rịa, Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.1, Phú Mỹ 4, Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3, Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Hiệp Phước 1), khu vực Tây Nam Bộ (Cà Mau 1, Cà Mau 2), các nhà máy đạm Phú Mỹ, đạm Cà Mau và hệ thống khách hàng công nghiệp trọng điểm thông qua các đơn vị thành viên của PV GAS.
Trong trường hợp nguồn khí nội địa suy giảm, PV GAS sẵn sàng huy động khí thiên nhiên nhập khẩu thông qua Kho cảng LNG Thị Vải với công suất 1 triệu tấn/năm, bảo đảm tính liên tục, an toàn và ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng.
Song song với nhiệm vụ bảo đảm nguồn cung trước mắt, PV GAS đang đẩy mạnh đầu tư phát triển hạ tầng khí và LNG mang tính chiến lược, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Các dự án trọng điểm như mở rộng, nâng công suất Kho cảng LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn/năm, phát triển các trung tâm LNG và LPG tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, cùng với nâng cấp hệ thống cảng, đường ống và dịch vụ logistics đang được tập trung triển khai, qua đó nâng cao năng lực cung ứng và đa dạng hóa thị trường.
PV GAS cũng chú trọng nâng cao hiệu quả quản trị thông qua công tác tái cơ cấu, sắp xếp bộ máy, tối ưu chi phí, tăng cường công tác dự báo và quản trị rủi ro, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội đầu tư và M&A phù hợp với chiến lược phát triển của Tổng công ty.