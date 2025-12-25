Sở Xây dựng TP.HCM: Không có việc gần 500 xe buýt nguy cơ dừng hoạt động 25/12/2025 18:20

Trước đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (KMN) thông tin ngày 18-12, KMN nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Phân phối Khí Thấp áp Dầu khí Việt Nam (PV GAS D) thông báo ngừng cung cấp khí thiên nhiên để sản xuất khí thiên nhiên nén (CNG) kể từ ngày 1-1-2026.

Theo KMN, quyết định này khiến khách hàng của KMN bao gồm gần 500 xe buýt công cộng tại TP.HCM cùng hàng trăm doanh nghiệp công nghiệp đang sử dụng khí nén thiên nhiên đứng trước nguy cơ phải ngừng hoạt động từ ngày 1-1-2026.

Trước thông tin này, ngày 25-12, ông Phạm Ngọc Dũng – Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM (Sở Xây dựng TP.HCM) đã khẳng định với PLO thông tin gần 500 xe buýt có nguy cơ dừng hoạt động là thông tin không chính xác.

Theo ông Dũng, hiện nay trên địa bàn TP.HCM, xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang hoạt động ổn định, phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày của người dân. Trong những ngày qua, các đơn vị vận hành xe buýt vẫn đang tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng cung cấp nhiên liệu như kế hoạch, hoàn toàn không có việc ngưng cung cấp khí CNG hay gián đoạn hoạt động của các tuyến xe buýt sử dụng loại nhiên liệu này.

TP.HCM hiện nay có hơn 300 xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG đang hoạt động trên các tuyến xe buýt có trợ giá. Việc duy trì cung cấp nguồn cung và ổn định giá bán khí CNG đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đảm bảo cho các tuyến buýt sử dụng xe CNG hoạt động ổn định, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân.

Xe buýt đang nạp CNG tại trạm nạp CNG Đại học Quốc gia.

Ông Dũng nhấn mạnh, TP.HCM cũng đang chủ động xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng, từng bước giảm dần sự phụ thuộc vào khí CNG. Theo kế hoạch, những xe buýt CNG sắp hết niên hạn sử dụng sẽ được chuyển đổi sang xe buýt điện thân thiện môi trường. Đơn cử, hai tuyến xe buýt số 33 và 150 đã chính thức chuyển sang sử dụng xe điện hoàn toàn từ ngày 25-12.

Đáng chú ý, trong quý I-2026, TP.HCM sẽ đưa vào khai thác thêm khoảng 600 xe buýt điện mới, từng bước thay thế các phương tiện cũ, hướng tới một hệ thống giao thông công cộng xanh – sạch – bền vững trong tương lai.

Hiện nay, các bên đang hoàn tất các thủ tục ký hợp đồng cung cấp khí cho năm 2026. Do đó, hoạt động của hệ thống xe buýt sẽ diễn ra bình thường, không có nguy cơ ngừng hoạt động như lo ngại.

Trong các văn bản và buổi làm việc, Trung tâm và Sở Xây dựng luôn giữ quan điểm nhất quán và đề nghị đơn vị cung cấp khí (PV GAS) thực hiện hai mục tiêu. Một là, cân đối và cam kết nguồn cung khí CNG ổn định, tuyệt đối không để gián đoạn hoạt động vận tải hành khách công cộng. Hai là, duy trì mức giá hợp lý, ổn định lâu dài để hỗ trợ các đơn vị vận tải hoạt động hiệu quả.

Qua quá trình trao đổi thường xuyên và chủ động giữa Trung tâm, Sở Xây dựng với các nhà cung cấp nhiên liệu, đã nhận được những tín hiệu tích cực và đảm bảo việc cung cấp khí CNG cho xe buýt trong năm 2026 sẽ được duy trì ổn định.