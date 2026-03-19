Hà Nội đặt mục tiêu đến 2065 thu nhập bình quân đầu người đạt 95.000 USD 19/03/2026 13:35

(PLO)- Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm đặt mục tiêu đến năm 2065, GRDP toàn thành phố ước đạt khoảng 1.920 tỉ USD và GRDP bình quân đầu người tối thiểu đạt 95.000 USD.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội vừa báo cáo quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, đặt mục tiêu đưa Hà Nội trở thành thành phố toàn cầu, có chất lượng sống và mức độ hạnh phúc thuộc nhóm cao trên thế giới vào sau năm 2065.

Theo đó, quy mô dân số Thủ đô được khống chế không quá 20 triệu người nhằm bảo đảm cân bằng giữa phát triển và hạ tầng. Đáng chú ý, các chỉ tiêu kinh tế được đặt ra ở mức rất cao, với GRDP toàn thành phố ước đạt khoảng 1.920 tỉ USD và GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD vào năm 2065.

Để đạt được mục tiêu này, Hà Nội sẽ chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo và kinh tế số; đồng thời hình thành các cực tăng trưởng mới như đô thị sân bay phía Bắc (Đông Anh – Sóc Sơn) và đô thị khoa học công nghệ Hòa Lạc. Các khu vực này được kỳ vọng trở thành động lực lan tỏa, góp phần giãn dân nội đô và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.

Bản đồ định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội đang được lấy ý kiến nhân dân.

Song song với đó, thành phố tập trung phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, đặc biệt là giao thông công cộng với đường sắt đô thị làm “xương sống”, gắn với mô hình TOD. Hạ tầng liên kết vùng như các tuyến vành đai, cao tốc và đường sắt liên vùng sẽ tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn.



Một điểm nhấn quan trọng khác trong quy hoạch là định hướng phát triển Hà Nội trở thành đô thị thông minh – xanh – bền vững, trong đó dữ liệu đóng vai trò trung tâm trong quản trị.

Thành phố sẽ ứng dụng các công nghệ hiện đại như “bản sao số” (digital twin), trí tuệ nhân tạo để điều hành đô thị theo thời gian thực.

Đáng chú ý, Hà Nội hướng tới hoàn thiện khung quản trị dữ liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như GDPR (Quy định bảo vệ dữ liệu chung của Liên minh châu Âu).

Việc tiệm cận GDPR không chỉ giúp bảo vệ quyền riêng tư, an toàn thông tin của người dân, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội hội nhập sâu vào kinh tế số toàn cầu, thu hút đầu tư chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ.

Cùng với chuyển đổi số, Hà Nội cũng đẩy mạnh phát triển không gian xanh theo định hướng “Rừng trong thành phố – Thành phố trong rừng”, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”, qua đó nâng cao chất lượng sống một cách bền vững.

Bên cạnh đó, quy hoạch xác định tái thiết toàn diện nhưng có chọn lọc khu vực phố cổ, phố cũ và các khu chung cư cũ, gắn bảo tồn di sản với nâng cấp hạ tầng. Sông Hồng được định vị là trục phát triển chiến lược, kết hợp không gian sinh thái, văn hóa và kinh tế.

Với các giải pháp đồng bộ, từ nâng cao thu nhập bình quân đầu người đến xây dựng nền tảng quản trị dữ liệu theo chuẩn GDPR, Hà Nội đang hướng tới mô hình đô thị hiện đại, nơi tăng trưởng kinh tế đi đôi với chất lượng sống và quản trị tiên tiến trong dài hạn.