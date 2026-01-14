Hà Nội thảo luận Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm 14/01/2026 11:00

(PLO)- Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội xem xét, cho ý kiến về báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, định hình đường hướng phát triển trong kỷ nguyên mới.

Sáng 14-1, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ 4 để xem xét, cho ý kiến đối với nhiều nội dung quan trọng.

Theo chương trình, Ban Chấp hành Đảng bộ TP thảo luận, cho ý kiến đối với nhiều nội dung có tính chiến lược lâu dài. Trọng tâm là đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội với tầm nhìn 100 năm, trên cơ sở rà soát, tích hợp các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2065.

Cùng với đó là các nội dung then chốt như: Đề xuất xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; định hướng đổi mới mô hình phát triển kinh tế - xã hội gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Hội nghị cũng xem xét chủ trương đầu tư các dự án lớn theo cơ chế đặc thù; kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2026; tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.Th

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Các nội dung lần này không chỉ có ý nghĩa với giai đoạn 2026-2030 mà còn thể hiện trách nhiệm, khát vọng vươn lên của Thủ đô.

Trước đó, ngày 10-1, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã cho ý kiến về đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại cuộc làm việc, các lãnh đạo chủ chốt bày tỏ sự thống nhất cao với đề xuất của TP Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu định vị Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt các mô hình và tư duy phát triển mới.

Tiếp thu chỉ đạo của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã hoàn thiện các nội dung để trình Ban Chấp hành Đảng bộ TP xem xét tại hội nghị lần này.

Việc thảo luận các nội dung trên là bước đi then chốt để báo cáo Trung ương xem xét. Trong đó, nổi bật là "bộ ba trụ cột chiến lược" gồm: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm; Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 và sửa đổi Luật Thủ đô.