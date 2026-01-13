Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 13/01/2026 12:02

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp và thống nhất 100% giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Sáng 13-1, cơ quan Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cử tri để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031...

Dự hội nghị có Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông cùng hơn 170 cử tri là cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã phổ biến các quy định của Luật Tổ chức Quốc hội về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội và những trường hợp không đủ điều kiện ứng cử.

Theo ông Phong, thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã họp và thống nhất 100% giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; đồng thời giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông, ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết việc được cử tri cơ quan Thành ủy giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đặc biệt là cử tri Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: QT

Nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội khẳng định sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức trách của người đại biểu Nhân dân; tham gia tích cực, có chất lượng vào các hoạt động của Quốc hội; chủ động nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào các dự án luật, nghị quyết và các quyết sách quan trọng, góp phần thể chế hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô, đặc biệt là triển khai hiệu quả Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm; từng bước tháo gỡ những “điểm nghẽn” kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân, cản trở sự phát triển và làm lãng phí nguồn lực xã hội.

“Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nêu gương, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, hiệu quả, làm đến cùng; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thủ đô trong sạch, vững mạnh, tiên phong, mẫu mực”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Cũng tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND; kịp thời phản ánh đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri; phát huy kinh nghiệm thực tiễn để đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là trong các lĩnh vực đầu tư, phát triển, quy hoạch, hạ tầng đô thị, cải cách thể chế, nâng cao chất lượng quản lý đô thị và đời sống Nhân dân, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Hội nghị cử tri cơ quan Thành ủy Hà Nội đã thể hiện sự đồng thuận rất cao đối với danh sách và hồ sơ của hai ứng viên được giới thiệu ứng cử. Kết quả kiểm phiếu cho thấy, 100% cử tri có mặt nhất trí giới thiệu Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI; giới thiệu Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong sáng cùng ngày, Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng cơ quan Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết và thống nhất 100% giới thiệu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.